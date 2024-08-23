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持续加大研发投入 长城汽车加速智能化战略转型

2024年08月23日16:48 | 来源：人民网
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人民网北京8月23日电 （记者栗翘楚）乘联会近日发布的数据显示，今年1月至7月，全国汽车销量1631万辆，同比增长4.4%，国内新能源车累计销量593.4万辆，同比增长31.1%。长城汽车公布数据显示，上半年累计销售新车559669辆，同比增长7.79%；新能源车型销售132374辆，同比增长41.99%。

市场表现亮眼的同时，长城汽车的盈利能力也获得提升。7月10日，长城汽车公布的半年报预告显示，长城汽车实现归属于母公司所有者的净利润为65亿元到73亿元，相比上年同期增加377.49%到436.26%。

值得关注的是，过去几年来，长城汽车坚定不移地进行智能化转型，在研发领域的投入持续加大，2023年一年超过110亿元，研发队伍超过2.4万人，智能化领域公开专利1131件，投入加速也为长城带来了领先的技术优势。

以魏牌为例，从最初的研发部门，如今已成长为独立的智能研发平台，目前已构建包含10多个研发基地在内的全球研发体系，汇聚超过6000人的研发团队，600多人的顶尖技术专家，成为长城汽车的高端智能名片。

2024年，被称为长城汽车智能化战略的关键年。8月21日，长城汽车发布了其首款NOA智能六座旗舰SUV——魏牌全新蓝山。时隔六年，长城汽车董事长魏建军再次出席新车发布会，也彰显了长城汽车对智能化战略的重视与决心。

业内分析认为，长城汽车多领域技术革新背后，离不开其构建的良性竞争机制—森林生态体系。聚焦生态体系建设，打造开放合作的生态圈，长城汽车与众多全球供应商展开深入合作，旗下蜂巢能源全面布局短刀快充产品，深入预研动力电池，为行业带来更加智能、便捷的出行解决方案。

体现在全新蓝山上，其最新一代智能驾驶系统Coffee Pilot Ultra，基于Orin-X的高算力平台，配置了包括激光雷达在内的27个智慧传感器，采用视觉摄像头+激光雷达融合方案。在端到端智驾大模型—SEE和超算中心—九州庞大的算力支撑下，实现不依赖高精地图全场景NOA。

(责编：杨曦、高雷)
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