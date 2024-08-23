人民网北京8月23日电 （记者乔雪峰）进入雷雨季节，恶劣天气频发，航班量维持高位运行，是一年中民航运行保障压力最突出的阶段。

今年雷雨季，民航局印发《2024年雷雨季节民航运行保障总体方案》（以下简称《总体方案》），提出6至8月全国航班正常率不低于70%。

如今，方案实施已近尾声，航班正常率是否达到目标？在应对雷雨季时，民航局有何亮点措施？ 对此，民航局航空安全办公室副主任李勇表示，从实际情况来看，相关措施取得一定成效。初步统计，6月1日至8月20日全国航班正常率达到77.12%，平均延误时间同比减少了1.57分钟。

李勇指出，从天气方面看，据统计，今年6月1日至8月20日，主要机场雷雨日数合计达到471天，中度以上降水日数合计451天；与此同时航班量依然保持较快增长，6月1日至8月20日民航保障各类飞行145.68万班，日均17985班，同比增长7.31%；8月前20天日均达到18965班，多次刷新单日保障峰值，8月10日达到19449班，应当说整体运行保障的难度不容小视。

李勇表示，面对这种形势，民航局采取了一系列针对性措施加以应对：一是提高认识，确保安全。暑运期间航班量大，雷雨、台风等不利天气影响也多，运行风险增加，民航局组织召开全系统会议，传达中央和上级领导指示批示，反复强调全行业要牢固树立安全第一思想不动摇，要求各级监管部门要切实加强安全监管，确保运行安全。

二是严密组织，精心实施。民航局印发《总体方案》并在全行业严格贯彻落实，压实民航各单位主体责任，敦促各单位结合自身实际制定具体保障措施，领导靠前指挥，强化值班值守和生产运行组织；每日至少组织两次全行业运行视频调度，按照“五早”原则（早预警、早会商、早决策、早处置、早告知），通过航班计划调整、改航绕飞等手段，对当日和次日民航运行进行部署，对冲不利影响，维护运行秩序稳定可控。

三是突出重点，做好应对。围绕应对处置大面积航班延误，多次就航班备降、雷雨绕飞以及机场防汛抗台等工作开展专项部署；遇有突发极端天气，及时组织临时调度，协调解决运行问题；多次组织召开汛期民航运行保障工作部署会、调度会，下发《关于进一步加强民航汛期灾害风险应对有关工作的通知》，组织开展汛期重点领域和关键环节隐患排查，部署汛期运行保障和突发事件防范应对。

四是多措并举、加强服务。民航各单位协同配合，保障航班“应飞尽飞”，最大限度满足旅客乘机出行需求，同时，采取有力措施，减少长时间延误和长时间机上等待的情况发生；督促航司、机场持续优化完善不正常航班的信息告知、退改签等一系列服务工作，方便旅客及时调整出行安排。

李勇表示，下一步，民航局将继续贯彻《总体方案》相关措施，从行业层面抓好运行统筹调度，在确保安全的基础上，持续提升运行品质，全力保障旅客安心、顺心出行。

(责编：杨曦、高雷)

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