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赏美景、品文化 高速服务区全新升级迎客来

人民网记者 乔雪峰
2024年08月23日16:48 | 来源：人民网
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京张高速官厅服务区。受访方供图

京张高速官厅服务区。受访方供图

在京张高速上，有一座白色金属幕墙的驿站，波纹状造型如一艘启航的巨轮，靠泊在官厅湖湿地公园，它就是官厅服务区。

官厅服务区是京西北方向河北第一个服务区，距离八达岭长城景区仅半小时车程，地理位置优越。

美景如画

打造AAA级景区服务区

在官厅服务区北区，有一个具有炫酷卡通风格的指示牌，这就是“京西北第一集结地”网红打卡标识。不少旅客在此处停留拍照。

在官厅服务区南区，有一座24米高的塔式观景台，是服务区的标志性建筑，游客在此可以登高远眺，一览京张高铁官厅湖大桥风采和官厅湖旖旎风光。

在服务区南区后门有一排造型古朴的观景亭，游客在此休憩、吃饭，可以近距离观赏官厅湖畔的美景。此外，还有一座沙池儿童游乐园，设置滑梯、攀岩、探洞等游乐设施，免费向游客开放。

“官厅服务区在设计、建设和运营中，探索交旅融合发展的新模式，将服务区建成集交通、旅游、文化与商业功能于一体的旅游服务综合体，满足不同游客群体的需求，我们也力求将其打造成北京周边目的地型服务区。”河北交投集团京张高速公司党委书记、总经理叶成海表示，该服务区目前已通过AAA级景区景观质量评审，预计9月底挂牌。

融入文化

浓厚历史底蕴赋予新内涵

“一驿过一驿，驿骑如星流”。这是岑参描述唐代驿传盛况的著名诗句。

“山水之间，驿站变迁”文化走廊。受访方供图

“山水之间，驿站变迁”文化走廊。受访方供图

官厅服务区位于张家口市怀来县，这里有目前我国现存建筑规模最大、保护最完整的一座古驿城——鸡鸣驿古城。这座古城因其重要的历史、艺术、科学价值，被称为邮政考古、机要考古的一座“活化石”，每年吸引全国许多游客慕名而来。

正因如此，官厅服务区在设计上融入地域文化元素，在服务区南区打造了一座“山水之间，驿站变迁”文化走廊，通过静态展示和动态沉浸空间，生动讲述中国古今驿站变迁的过程，让游客在了解古代邮驿发展史的同时，感受到中国交通运输发展的变化成就。

设施完备

入选交通运输部“平急两用”试点

官厅服务区南区室内整洁宽大、设施新，各类特色小吃、奶茶饮品、新鲜水果等商业店铺一应俱全，还有远近闻名的官厅鱼宴主题特色美食。

叶成海表示，该服务区基础服务设施完备，配备了654个停车位，设有汽修室、充换电站、加油站、自驾游补给店、第三卫生间、母婴室、司机之家、淋浴室等，满足游客多种需求的同时，彰显了服务品质和人文关怀。“今年年底前，该服务区南区将新增一座双向四车道收费站，方便群众出入，真正实现内通外联。”

官厅服务区升级改造期间，还被列入交通运输部高速公路服务区支撑“平急两用”13个试点之一。作为“平急两用”试点，该服务区不仅配置了餐饮、住宿等基础设施，还全面改造了南区综合楼负一层空间，使其成为具备通风、消防、供暖等功能的应急使用场所。

据叶成海介绍，这个场所平时可以为游客提供服务，在紧急情况下则能够迅速转化为应急场所，为周边地区提供必要的支援和保障。

(责编：杨曦、高雷)
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