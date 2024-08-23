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水利部安排部署西北等地暴雨洪水防御工作

2024年08月23日16:58 | 来源：人民网
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人民网北京8月23日电 （欧阳易佳）据中国气象局消息，北方本轮降水收尾结束，云南、广西等地受西南暖湿气流影响，仍有强降雨现身。短暂停歇后，明天起北方新一轮降雨又将上线，此外云南强降雨持续，且多对流性降水。

水利部预计，8月24日至27日，西北东部、华北中部等地将有一次强降雨过程，以中到大雨为主，部分地区将有暴雨到大暴雨；受其影响，黄河上中游等河流将出现涨水过程，黄河青铜峡至海勃湾区间，内蒙古十大孔兑，山陕区间窟野河、秃尾河、无定河、汾河等河流可能发生超警以上洪水。暴雨区内中小水库和淤地坝安全度汛以及山洪灾害、中小河流洪水风险较大。

8月23日上午，水利部组织防汛会商，分析研判雨情汛情形势，安排部署暴雨洪水防御等工作；向山西、内蒙古、陕西、甘肃、宁夏等省（自治区）水利厅和水利部黄河水利委员会发出通知，要求切实落实“四预”措施，强化水库和淤地坝安全度汛、中小河流洪水和山洪灾害防御等工作。

据悉，水利部派出工作组赴宁夏、陕西和内蒙古等地，指导地方做好暴雨洪水防御工作。

(责编：杨曦、高雷)
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