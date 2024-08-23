杨文明 栾心怡

洱海50%以上的地表径流水量，来自洱源县。近年来，云南省大理州洱源县在湿地建设、管理、使用上一体推进湿地保护工作，逐步构建起“保一方清水入洱海”的源头湿地生态系统，促进了洱源经济社会可持续发展。

自全面推行河长制工作以来，洱源县通过控源截污、自然修复、水生态治理、水工程措施等手段，治理茈碧湖湖区及周遭河道6.7公里。针对茈碧湖西岸等淤积较为严重的区域,开展有针对性的清淤工程，通过精确测量清淤面积和清淤方量，清除河塘淤泥约7万立方米。

除了茈碧湖，洱源县还以提升海西海、东湖、西湖生态功能为重点，构建水源地生态保护圈，修复并扩大珍稀物种栖息地，构建河畅水清的清水入湖体系，通过河道截污治污、清污分流、清淤保洁等方式，实施河道综合治理80余公里，推进长江经济带农业面源污染治理项目，收集处置畜禽粪污和生活垃圾近10万吨。

守好源头，以管提质。当地采用遥感、地理信息系统等技术，建立湿地资源动态变化信息库，为湿地保护提供数据支撑。通过完善洱源智慧环保监管服务平台，构建湿地分级保护管理体系，进一步明晰湿地边界、土地权属和执法范围，依法从严管护湿地。试验“以渔控藻（草）、以渔净水”，增殖放流鳙鱼、鲢鱼等37.5吨，控藻净水取得阶段性成效。

河湖生态环境好，地方经济效益佳。当地利用湿地库塘和坑塘水域面积种植海菜、水果莲子、莲藕等经济作物2800亩，实现产值3000万元。依托自然资源和人文景观，当地开发湿地观光旅游项目，充分发挥科普宣教、湿地研究、生态观光等功能，增强全民保护湿地意识，形成湿地和集镇、乡村的有机结合，助力美丽乡村建设。

(责编：王震、陈键)

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