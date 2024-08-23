原标题：南京银行北京分行—金网络业务对接会举行

坚定不移推动供应链金融大发展是当前南京银行北京分行业务工作的重中之重，北京分行小微、交易银行条线协同配合、持续发力，将其确立为全行普惠金融业务的新增长极、行稳致远的新引擎。

近日，南京银行北京分行-金网络业务对接会举行，北京分行公司金融部、交易银行部、小企业金融部负责人，辖内各支行负责人及公司、小企业条线相关人员，金网络（北京）数字科技有限公司（以下简称“金网络”）北京大区各级人员近50人参加会议，南京银行北京分行副行长韩涛、金网络北京大区总经理盖鲁饶出席。

会上，南京银行北京分行小企业金融部负责人向与会双方介绍南京银行与金网络的合作渊源及南京银行在供应链金融方面的最新动态。今年上半年，南京银行供应链系统正式投入运营，已实现与金网络等三方平台的系统对接，南京银行总、分行两级已就供应链场景金融、国内无追索权保理业务营销推动等多次下发工作通知并开展相关培训。前期，金网络多次赴南京银行北京分行开展业务交流，对双方未来的合作给予了极大的诚意。

随后，金网络北京大区总经理盖鲁饶等就公司概况、业务发展作现场宣讲。金网络（北京）数字科技有限公司成立于2015年，隶属于中国航空工业集团，是专注于供应链金融和产融数字化领域的金融科技公司，其创新开发运营的“航信”数字供应链金融平台已形成“核心企业+金融机构+供应商”的金融科技平台服务体系，有效满足供应链各级供应商、各生产环节和发展阶段资金需求。截至今年4月末，平台已覆盖供应链核心企业2300余家，供应商逾11万家，累计应收账款确权结算7000多亿元人民币。

据了解，双方已初步达成下阶段工作推进时间表，形成“一对一”“点对点”常态工作机制，下一步双方将开展针对核心企业的联合拜访，力争业务早日落地。

南京银行北京分行副行长韩涛表示，供应链金融业务发展的关键在核心企业，北京分行小企业金融部、交易银行部将把各项基础性工作筹谋到位、做细做实，把业务推动过程中的痛点难点研判到位、想深想透，在金网络的共同努力下，书写南京银行金网络-企业客户三方合作共赢佳话，不断践行责任金融，普惠广大中小企业。

(责编：曹淼、李源)

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