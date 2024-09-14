9月13日，在中国国际服务贸易交易会期间，2024物流高质量发展国际学术交流会在北京举行。会议发布《京津冀物流协同发展报告》（2014-2023）（以下简称《报告》），全面分析京津冀物流业协同发展整体面貌，搭建系统推进京津冀物流业协同发展的基本框架和关键领域，为区域物流业未来发展提供了专业支撑。

今年是京津冀协同发展战略实施十周年。资料显示，十年来，京津冀物流产业协同发展不断加速：物流市场规模大幅增长，全年货运总量由2014年的319215万吨，增长到2023年的344900万吨；物流网络更加完善，京雄津保“1小时交通圈”已经形成，世界级机场群和港口群正加速布局，一体化运营机制已初步形成；运输资源配置优化，区域内部联运水平快速提升，公铁水多式联运进入快速发展期；电商物流和快递行业空间格局重大变迁，到2023年，河北快递量为66.02亿件，占到了京津冀快递总量的63.95%；绿色物流引领创新，“绿色仓库”认证数量逐年攀升。

北京物资学院发挥专业优势，从2015年开始组织专家撰写《报告》，并将其作为服务京津冀协同发展的重要内容，进行长期跟踪研究。

《报告》聚焦京津冀物流园区建设、物流通道建设、数字物流体系建设、电商物流体系建设、大宗商品物流体系建设、应急物流体系建设、绿色物流体系建设、农产品冷链物流体系建设以及京津冀物流人才队伍建设等九个重点领域展开深入研究，全面分析了京津冀物流业协同发展的整体面貌，搭建了系统推进京津冀物流业协同发展的基本框架和关键领域，揭示了京津冀物流业总量指标的变化趋势和内在结构指标的优化调整，并对京津冀物流业未来发展趋势进行了精准研判和全面展望。

秉承“因物资而生、应物流而兴、藉流通而强”的理念，北京物资学院率先引入物流概念，编写了国内首部物流专业教材，培养了首批物资管理人才，被誉为“中国现代物流管理者的摇篮”和“中国期货界黄埔军校”。

北京物资学院党委书记吴惠表示，“降低全社会物流成本”已上升到国家战略，学院将紧跟新时代步伐，立足应用型人才培养，着眼区域产业布局和城市发展需要，致力融入行业、服务行业，赋能新质生产力，推动全国统一大市场建设。

2024物流高质量发展国际学术交流会由北京物资学院、中国物流集团和中国物流与采购联合会联合主办。大会以“深化产教融合，降低物流成本”为主题，旨在通过学术交流，推动中国物流高质量发展。

会议还举行了“商业高校合作联盟”和“京津冀智慧物流产教融合联盟”成立仪式。在商务部、京津冀等商务部门的大力支持下，原商业系统8所高校再度牵手，共同成立商业高校合作联盟，助力现代化商贸流通体系、贸易强国建设。 （本报记者黄海波）

(责编：王震、陈键)

关注公众号：人民网财经 关注公众号：人民网财经