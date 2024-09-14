新华社南宁9月13日电 中共中央政治局委员、国务院副总理张国清11日至13日在广西调研国企改革、市场监管、食品安全等工作。他强调，要深入贯彻习近平总书记重要指示精神和党的二十届三中全会精神，落实党中央、国务院决策部署，持续全面深化国资国企改革，坚定不移做强做优做大国有资本和国有企业，高标准严监管促进质量提升，牢牢守住质量安全底线。

张国清先后到南南铝加工、柳州长虹、柳工机械等企业，详细了解生产经营、科技创新、国资监管等情况。他指出，深化国资国企改革，是推动国企更好履行功能使命、服务中国式现代化的必然要求。要以高质量发展为导向，突出科技创新能力、国家战略要求和企业个体差异，开展针对性个性化考核，引导企业增强核心功能、提升核心竞争力。要大力推进原始创新和成果转化应用，强化科技创新和产业创新深度融合，积极发展新质生产力。要按照“三个集中”要求，推进国有经济布局优化和结构调整，聚焦主责主业发展实体经济。要完善国资监管体制机制，加强全级次穿透式监管，提升监管专业化水平，有效防范化解各种风险。要坚持“两个一以贯之”，完善中国特色现代企业制度，加快建设更多世界一流企业。

在中国—东盟检验检测认证高技术服务集聚区，张国清深入调研质量基础设施“一站式服务”、食品检验检测等情况。他强调，要树牢质量意识，加快标准提档升级，完善质量基础设施和公共服务，严格监管执法，持续提升供给质量。特别是在事关人民群众生命安全和身体健康的食品领域，要落实“四个最严”要求，以对各类问题“零容忍”的态度，强化产加储运销全链条监管；健全强制性标准体系，强化标准实施，充分发挥标准引领支撑作用；针对突出问题、重点场所和薄弱环节，坚持线上线下一体，严打违法违规行为；健全风险排查整治和责任倒查机制，创新监管方式，切实提升发现和解决问题的强烈意愿和能力水平。

其间，张国清还到邕江北岸实地查看水情，检查防洪设施，强调要毫不放松抓好防汛防台风等防灾减灾救灾工作。

《 人民日报 》（ 2024年09月14日 02 版）

(责编：王震、陈键)

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