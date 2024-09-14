本报记者

9月12日下午，习近平总书记在甘肃省兰州市主持召开全面推动黄河流域生态保护和高质量发展座谈会并发表重要讲话。

习近平总书记重要讲话指明方向、凝聚力量，在广大干部群众中引发热烈反响。大家表示，要认真贯彻党的二十大和二十届三中全会精神，牢牢把握重在保护、要在治理的战略要求，以进一步全面深化改革为动力，坚持生态优先、绿色发展，坚持量水而行、节水优先，坚持因地制宜、分类施策，坚持统筹谋划、协同推进，促进全流域生态保护上新台阶、绿色转型有新进展、高质量发展有新成效、人民群众生活有新改善，开创黄河流域生态保护和高质量发展新局面。

习近平总书记强调，要持续完善黄河流域生态大保护大协同格局，筑牢国家生态安全屏障。

“以习近平总书记重要讲话精神为指引，我们将综合提升上游‘中华水塔’水源涵养能力、中游水土保持水平和下游湿地等生态系统稳定性。”水利部黄河水利委员会副主任周海燕表示。

内蒙古自治区林草局副局长马强说，“作为‘三北’防护林体系建设工程重点地区，将全力打好黄河‘几字弯’攻坚战。”

近年来，山西省大同市左云县在采煤沉陷区建设光伏电站，并在光伏板下种植常绿植物。“我们将继续积极探索资源型地区转型发展新路径。”左云县委书记罗士彬表示。

国家能源集团宁夏煤业有限责任公司正在建设二氧化碳捕集、利用与封存示范项目，建成后预计每年可减排二氧化碳300万吨。宁夏煤业煤制油分公司副总经理姜永表示，“将大力推进煤炭清洁高效利用，提高煤炭转化效率和附加值。”

“山东把生态产品价值实现纳入生态文明建设整体布局，加快推动生态资源权益市场化交易。”山东省发展改革委资源环境处处长王坤表示。

习近平总书记指出，要实施最严格的水资源保护利用制度，提高水资源节约集约利用水平。

兰州市把水资源作为最大刚性约束，2023年实际用水量仅为全年用水总量控制目标的2/3。“深入贯彻落实习近平总书记重要讲话精神，我们将细化以水定城、以水定地、以水定人、以水定产举措。”兰州市水务局党组书记、局长王斌说。

山东省水利厅党组书记、厅长黄红光表示，“继续加大地下水超采漏斗治理力度，坚持总量和强度双控。”

黄河九曲第一湾，位于四川省阿坝藏族羌族自治州若尔盖县唐克镇和辖曼镇交界处。“我们要强化上游意识，担当上游责任。”阿坝州委书记徐芝文深感重任在肩。

做好“水文章”，拧紧“水龙头”。宁夏回族自治区银川市水务局党组书记、局长董建华表示，“要下更大气力推广节水技术、加强节水宣传、完善节水制度，深入推进节水型社会建设。”

习近平总书记强调，要完善防灾减灾体系，全力保障黄河安澜。

“深入贯彻落实习近平总书记重要讲话精神，将强化水沙调节机制研究，力争在保障黄河安澜中发挥更大作用。”水利部小浪底水利枢纽管理中心党委书记、主任孙长安说。

“我们将完善防洪工程防御体系，提升‘天空地河工’全域一体化监测感知应用技术水平。”河南省开封黄河河务局党组成员潘佳良说。

黄河古贤水利枢纽工程，一坝跨晋陕两省。“我们将全力以赴协同建好这一黄河干流控制性骨干工程。”陕西省黄河古贤水利枢纽开发有限公司党委副书记、总经理马省旗说。

“我们将继续推进灾害监测预警体系建设，更好保障人民群众生命财产安全。”青海省气象局党组书记、局长李凤霞表示。

习近平总书记指出，要推动发展方式全面绿色转型，建设特色优势现代产业体系。

“习近平总书记重要讲话为我们指明了方向，我们将毫不放松抓好粮食和重要农产品生产，推动农牧业重点产业链提质增效。”内蒙古自治区巴彦淖尔市农牧局党组书记、局长孙立新表示。

“我们要持续开展盐碱地综合利用，挖掘盐碱地开发利用潜力。”山东省黄河三角洲农业高新技术产业示范区党工委副书记、管委会常务副主任朱英坤说。

近年来，山西着力抓好大小水网工程建设。山西省发展改革委党组书记陈磊表示，“将优化重大项目建设布局，最大程度降低对地表径流、地下水的影响。”

“青海将有序推进大型风电光伏基地建设、大力发展绿色低碳经济。”青海省能源局党组书记、局长许海铭说。

秦创原已成为陕西创新驱动的重要平台。“我们将继续助推更多战略性新兴产业、先进制造业集群发展壮大。”陕西省委科技工委书记、省科学技术厅厅长姜建春表示。

习近平总书记强调，要全面深化改革扩大开放，为高质量发展增添动力。

四川省发展改革委党组书记、主任代永波表示，“深入贯彻落实习近平总书记重要讲话精神，采取‘清单制+责任制+销号制’进一步助推全国统一大市场建设。”

万华化学集团股份有限公司党委书记、董事长廖增太说：“深化国企国资改革，深化体制机制改革，才能使国有企业充满生机活力，创新创造的潜能充分激活。”

“郑州将与周边城市协同构建3个万亿级产业集群，进一步引领中原城市群一体化发展。”河南省郑州市委副书记、市长何雄表示。

“宁电入湘”工程是一条以开发沙漠光伏大基地、输送新能源为主的特高压输电通道。“我们将扎实推进这一建设，助力能源结构绿色低碳转型。”该工程宁夏段项目负责人苏纪臣说。

近年来，由山东省倡议组建的黄河流域自贸试验区联盟建设正走向深入。“我们将加大与各成员单位联动，拓展跨省域创新应用场景。”中国（山东）自由贸易试验区济南片区党工委书记、管委会主任孙斌表示。

习近平总书记指出，要统筹新型城镇化和乡村振兴，稳步增进民生福祉。

“习近平总书记重要讲话指明了方向，我们将继续缩小城乡差距，促进城乡共同繁荣发展。”青海省海东市副市长、民和县委书记朱智泰表示。

山西省临猗县去年以来分类推进了55个和美乡村建设。“我们将推动宜居宜业和美乡村建设走深走实。”临猗县委书记靳国全说。

就业是最大的民生。“兰州市将稳定和扩大就业容量，推动更充分更高质量就业。”兰州市人力资源和社会保障局党组书记、局长李灵祥表示。

如何持续做好巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接？四川省甘孜藏族自治州委副书记、州长冯发贵说：“继续推动种草、养殖、加工、销售等全产业链可持续发展，实现生态效益和经济效益双丰收。”

“内蒙古将继续全面贯彻新时代党的民族工作大政方针，铸牢中华民族共同体意识。”内蒙古自治区民族事务委员会党组成员、副主任康宇凤表示。

习近平总书记强调，黄河流域是中华民族和中华文明的重要发祥地，要保护弘扬黄河文化，传承好历史文脉和民族根脉。

“习近平总书记重要讲话令人振奋，我们将加强甘肃黄河文化遗产整体性、系统性保护，全面提升黄河文化考古调查、研究阐释和传承弘扬水平。”甘肃省文物局党组书记、局长程亮表示。

延安革命纪念地管理局局长、市文物局局长马东坡说：“延安是中国革命圣地，我们将更加用心用情用力保护好、管理好、运用好红色文化资源。”

山西省吕梁学院每年组织10余次黄河采风活动，“旨在创新立德树人实践方式，引导学生感悟黄河文化。”吕梁学院院长薛晋文表示。

“我们将加快建设特色明显、错位发展的黄河文化旅游带。”河南省文化和旅游厅党组书记、厅长黄东升说。

习近平总书记指出，在党中央集中统一领导下，中央区域协调发展领导小组要加强统筹协调和督促指导，中央有关部门要主动作为、加大支持力度，沿黄各省区党委和政府要担起主体责任，充分调动社会各方面的积极性，齐心协力唱好新时代“黄河大合唱”，为推进中国式现代化作出更大贡献。

“习近平总书记重要讲话为在更高起点上全面推动黄河流域生态保护和高质量发展指明了方向。”国家发展改革委区域协调发展司司长吴树林说，我们将认真履行好中央区域协调发展领导小组办公室、国家发展改革委职责，一以贯之抓好既有政策举措的贯彻落实，研究提出有针对性的新政策举措，进一步做深做实黄河流域生态保护和高质量发展各项工作。

“我们将担起主体责任，抓紧抓实生态保护和高质量发展。”内蒙古自治区乌海市委书记唐毅表示。

习近平总书记强调，各地区各部门要认真贯彻落实党中央关于经济工作的部署和各项重大举措，抓好三季度末和四季度经济工作，努力完成全年经济社会发展目标任务。

四川省成都市正在开展“进万企、解难题、优环境、促发展”活动。“我们将着力优化营商环境、提振发展信心，全力以赴抓好三季度末和四季度经济工作。”成都市经信局党组书记赵春淦对努力完成全年经济社会发展目标任务充满信心。

（本报记者陈沸宇、董洪亮、刘志强、刘鑫焱、龚仕建、王明峰、侯琳良、方敏、王锦涛、乔栋、王梅、付明丽、高炳、王永战、张枨、秦瑞杰、宋朝军）

《 人民日报 》（ 2024年09月14日 04 版）

(责编：王震、陈键)

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