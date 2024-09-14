夏宾

中国央行最新金融数据13日对外公布：今年8月末，广义货币(M2)余额305.05万亿元(人民币，下同)，同比增长6.3%；前八个月人民币贷款增加14.43万亿元；前八月社会融资规模增量累计为21.9万亿元，比上年同期少3.32万亿元；8月末社会融资规模存量为398.56万亿元，同比增长8.1%。

面对当前中国金融总量增长的变化，该如何看待上述数据传递出的信号？

支持实体力度：稳

中国央行有关部门负责人表示，近期M2余额增速较为平稳。8月社会融资规模和人民币贷款两项指标余额增速都在8%以上，比上半年名义GDP增速高约4个百分点。在结构转型加快推进的背景下，金融数据在高基数上仍保持平稳增长，对实体经济的支持力度稳固。

分析人士称，金融对实体经济转型升级还提供了多元化的支持。企业更多通过发债融资，通过债券替代信贷，这本身也是发展直接融资的体现。涵盖更多直接融资渠道的社会融资规模今年以来也保持较高增速，有利于满足更多新动能领域的融资需求。

上述负责人也提到，信贷资源更多流向重大战略、重点领域和薄弱环节，有力支持经济结构加快优化。

金融总量增速：缓

不可否认，金融总量数据增长确实在放缓，究其原因有多个方面。

业内专家指出，一是当前实体经济贷款需求相对偏弱。二是项目储备数量依然不足。三是金融数据“挤水分”短期内会有下拉效应。规范和治理资金空转主要是影响金融体系内部空转的资金。

该专家表示，规范和治理手工补息主要是压缩企业资金空转套利的空间，这也有利于引导资金脱虚向实。企业及时将闲置资金支付拖欠账款，一定程度上还会提高资金周转的效率。

同时，狭义货币(M1)也会受到短期特殊因素的扰动，近期M1增速持续下降就主要与治理手工补息、存款向理财分流、存款定期化等因素有关。

权威人士称，未来随着存量金融资源逐步盘活，资金使用效率会进一步提升，比以前少一些的增量也能达到同样的支持效果。宏观经济回升向好，有效融资需求还会提升，金融部门资金供给与有效融资需求会更加匹配，也有助于金融总量指标在合理水平上平稳增长。

总量指标关注度：降

事实上，随着经济金融体系现代化程度提高，货币总量指标与实体经济活动的相关性总体在下降。

历史上，美国的货币供应量增速与经济增长之间不完全正相关。例如，1990至1994年，美国M2增速从3.08%下降到0.36%，但同期经济发展呈上升态势，GDP增速从-0.1%上涨到4%，失业率从7.3%下降到5.5%。

有专家表示，货币供应量与主要经济指标的相关性受多方面因素影响。一方面是产业结构的变化。另一方面是金融市场深度的变化。此外，货币边际效用的变化。大量货币如果没有用于消费和投资，货币供应对经济增长的刺激作用也会减弱。

“未来仍需淡化对总量指标的过度关注。”上述专家认为，简单观察金融总量增速，已经不能全面、真实地反映金融支持实体经济的成效。当前，中国经济正在经历转型升级并向高质量发展阶段迈进，实体经济需要的货币信贷增长由供给约束转为需求约束，一味追求金融总量增长难度较大，还可能产生资金空转等“副作用”。

该专家进一步称，相较而言，“淡化总量，重视质效”对于金融支持实体经济意义更大，盘活已有资金存量，健全市场化利率调控机制，提高货币政策传导效率，才能更好支持实体经济高质量发展。(完)

(责编：王震、陈键)

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