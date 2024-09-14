中新社北京9月13日电 (记者 夏宾)中国央行有关部门负责人13日在解读8月金融统计数据时提到，货币政策将更加灵活适度、精准有效，加大调控力度，加快已出台金融政策措施落地见效，着手推出一些增量政策举措，进一步降低企业融资和居民信贷成本，保持流动性合理充裕。

谈及对未来货币政策有何考虑和措施时，上述负责人表示，中国央行将坚持支持性的货币政策立场，为经济回升向好营造良好的货币金融环境。

该负责人提到，中国央行会把维护价格稳定、推动价格温和回升作为把握货币政策的重要考量，更有针对性地满足合理消费融资需求。持续增强宏观政策协调配合，支持积极的财政政策更好发力见效，着力扩大国内需求，促进消费与投资并重，并更加注重消费，淘汰落后产能，促进产业升级，支持总供给和总需求在更高水平上实现动态平衡。

该负责人还提到，今年以来，中国央行全力做好金融“五篇大文章”，着力优化信贷结构，金融支持重大战略、重点领域和薄弱环节的强度、适配性和精准性明显提升。

具体看，在宏观政策层面，加强顶层设计和系统筹划。在工作机制层面，健全激励相容的机制安排。在金融服务方面，支持企业拓宽多元融资渠道。

该负责人称，下一步，中国央行将落实好已出台的政策举措，加快制定金融“五篇大文章”总体方案以及数字金融、养老金融政策，形成“1+N”的政策体系，出台更多激励政策和工具，继续深化重点领域金融服务创新，更加有力地支持经济高质量发展。(完)

(责编：王震、陈键)

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