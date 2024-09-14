秋招又来了，“00后”对哪些企业的offer心驰神往？他们求职最看重的企业“加分项”是什么？

近日，中国新闻网发起“00后求职意向调研”，一起来看看，“00后”求职有哪些不同，哪里是他们的“梦想地”。

有竞争力的薪酬仍是重点

据报道，2024届高校毕业生规模预计达1179万人，同比增加21万人。

现在高校毕业生求职选择企业时看重什么？调研结果显示，薪酬待遇与福利依旧是毕业生就业选择岗位时考虑的重点。在期望的入职月薪中，5000元至10000元的薪酬区间占比居前。

“00后”期望的入职月薪

此外，个人价值的实现、岗位的发展潜力与晋升空间、岗位的市场需求与稳定性，也被毕业生所看重。这意味着，“00后”在职业选择上亦将个人成长视为重要考量因素。

“00后”在选择岗位时，看重的因素

而在毕业生求职意向的机构中，央/国企、政府机关/事业单位、私有/民营企业占比较高。

从调研结果来看，由于京东、华为等大厂为应届生贡献较多就业岗位，且薪酬待遇相对较高、涨薪频率与幅度相对较快，在私有/民营企业分类中，成为“00后”青睐的第一梯队。

其中，京东因招聘规模大且近年持续涨薪，受到不少受访者关注。

今年8月起，京东面向全球开启史上最大规模校招，向在校大学生提供1.8万余个岗位。其中，将招聘1.2万名2025届应届生，并大幅提升校招生薪酬。

9月13日，京东集团宣布再次启动加薪：自2024年10月1日起，京东零售集团和职能体系将用两年时间实现20薪，其他部门也将随后陆续启动加薪计划。据梳理，过去3年，京东集团已累计推动六轮员工加薪，领跑行业。

更考虑归属感和尊严感

面对复杂的宏观环境，除了有竞争力的薪资外，毕业生找工作也同样希望在社保、医疗、住房、工作环境等方面获得稳定的综合保障。

调研显示，在就业选择时，工作更有归属感和尊严感，成为毕业生考虑最多的因素。

在就业选择时，“00后”会考虑的因素(多选)

如何让员工更有归属感、安全感？从调研结果来看，主要体现在体面的收入、舒适的工作、居住环境和完备的福利保障等方面。

综合上述因素，大厂秋招呈现出一定优势——除了提供有竞争力的薪资，还有相应的“五险一金”、年终奖金，以及带薪休假、住房提供/补贴等福利保障，对“00后”形成吸引力。

“00后”求职中，更看重哪些福利(多选)

以住房为例，很多想在北京、上海等一线城市工作的毕业生，对企业提供的住宿相关保障更为关注。接受采访的小吴坦言，对于在一线城市就业的职场新人，住宿是一笔不小的开支，因此求职也会重点关注企业在这方面给出的福利保障。

“00后”期望加入的企业

目前看，很多大厂都在加强相关投入。例如，字节跳动会给出就近租房补贴，华为在上海的公寓项目即将竣工交付，格力电器则承诺员工“一人一房”。

小吴介绍，他目前对京东青年城项目比较感兴趣。京东承诺，将为包括校招生等在内的青年员工提供近4000套家电家具齐全、可拎包入住的员工公寓，目前，正在建设中的京东青年城已经完成一期项目封顶。

从“逃离大厂”到“重回大厂”，社交网络上热议话题的转变亦折射出大厂对“00后”吸引力的变化。

拥抱新一轮科技革命和产业变革，科技企业需要建立与科技创新需求相适应的人才培养模式，为“00后”们提供更大的舞台、更丰厚的经济回报以及更完善的福利保障，这是吸引青年人才的一个关键。

追求管理岗位的晋升

毕业生在步入职场之初，往往怀揣着对未来职业生涯的期待。其中，职场晋升被视为衡量个人价值实现与职业发展成就的重要标尺。

调研结果显示，“00后”在对职业发展路径的期望上，管理岗位晋升占比最高。另外，晋升通道的透明度和公平性对就业选择的影响非常大。

“00后”对职业发展路径的期望

在这种情况下，能够提供清晰职业发展路径、公正晋升机会的企业更易脱颖而出。近年来，部分企业也开始建立优秀校招生跨级晋升、提拔制度。

京东2019年初开始推行Big Boss考核激励机制，并自2023年起启动对优秀年轻人的跨级晋升。

据了解，京东还大胆提拔能力达到目标管理岗位胜任要求70%以上的年轻人，主张80%的管理岗通过内部培养。目前京东集团管理团队中，超10%为京东内部成长起来的校招生。

为让校招生快速适应职场，2024年起，京东为校招生打造“三年成长计划”，希望以此帮助校招生完成职场身份转变。今年4月，京东集团全球培训基地正式启用，为年轻人提供学习和成长平台。

值得一提的是，从调研结果看，毕业生求职中遇到学历限制以及专业限制的占比居高不下。“双非”毕业生，尤其是文科生迫切需要运营类、行政类岗位来就业。

“00后”求职中是否遇到学历限制

从目前企业公布的秋招信息看，已有大厂尤其是数实融合企业，加大提升用户体验的采销、物流岗位招聘力度，这客观上缓解了学历、专业限制相关问题。

京东1.2万个2025届应届生岗位中，就有4000个采销岗。报道显示，所有校招入职的“京东采销”将可达到全年20个月的薪酬结构，年终奖达8倍月薪。

近年来，我国青年人口总量稳中有增，高校毕业生规模持续增加，促进就业任务依然繁重。大学毕业生就业“梦想地”的大厂在采销、物流等岗位上的扩招，将为“00后”提供良好的就业环境，亦将更进一步推进数字经济与实体经济深度融合。

(责编：王震、陈键)

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