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第三届全球数字贸易博览会将于9月25至29日在浙江杭州举办

2024年09月18日15:20 | 来源：人民网
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人民网北京9月18日电 （记者孙红丽）国新办18日就第三届全球数字贸易博览会有关情况举行发布会。商务部部长助理唐文弘表示，9月25至29日，第三届全球数字贸易博览会将在浙江杭州举办。目前，第三届数贸会各项筹备工作已基本就绪。

唐文弘介绍，一年来，商务部和浙江省全力以赴做好第三届数贸会的筹办工作，努力搭建支撑数字贸易改革创新发展的全球公共服务产品。

聚焦开放。努力把开放的蛋糕做大，在扩大国际合作中提升开放能力，把数贸会作为展现高水平开放的重要平台。在展览展示方面，32个国家和地区的龙头企业参展，国际企业参展数量和面积占比均超20%。除主宾国哈萨克斯坦、泰国打造国家馆外，还将首次设立国际友城馆和海外产业馆，美国波士顿等城市将组织企业集中参展。在首发首秀方面，400余项新产品、新技术中约1/4来自国外，比例远超上届。在洽谈对接方面，继续举办数字自贸区产业对接会，首次同期举办投资中国—开发区对话500强等活动，国际客商数量约为上届三倍。

聚焦创新。举办高水平、专业化的数贸会，将数字贸易打造成为共同发展的新引擎。在展示内容上，首发首秀首展数量是去年的4倍，首次设立未来产业专区，集中展示智能机器人、低空经济等领域前沿技术。在呈现方式上，将采用数字人、裸眼3D等技术增强现场互动，首次举办数字人智辩大赛、AI电子音乐作曲大赛，生动诠释数字贸易前沿技术的应用场景。在服务保障上，为每家参展企业“数字画像”，促进供需精准匹配。还将在展会现场设置服务专区，为国际客商提供高效便捷支付服务。

聚焦共赢。努力把合作的清单拉长，以中国新发展为世界提供新机遇。在打造品牌方面，去年“丝路电商日”成为最火爆活动之一，今年将围绕电商产业生态，进一步丰富活动内涵。同时，率先落实中非合作论坛峰会成果，策划“数贸非洲日”活动，打造数字贸易合作新典范。在成果发布方面，除继续发布《中国数字贸易发展报告》《“丝路电商”合作发展报告》外，还将首次发布《中国数字商务发展报告》，集中呈现我国数字商务发展成效和未来展望，为弥合数字鸿沟贡献中国智慧。

(责编：孙红丽、高雷)
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