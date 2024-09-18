农业农村部乡村产业发展司近日在辽宁省盘锦市大洼区举办2024中国美丽乡村休闲旅游行（秋季）推介活动，现场发布浙江省温州市永嘉县楠溪秋韵乡村休闲游、天津市西青区大美稻香幸福之旅等55条秋季精品线路以及辽宁省盘锦市稻作人家民俗村、湖北省随州市千年银杏谷等171个精品景点。

本次活动旨在展示美丽乡村、传承农耕文化、促进乡村消费。活动聚焦“和美乡村绘新景 山海江田赏秋色”主题，通过民族歌舞表演、多元业态展示、民俗非遗展演等多种形式，现场推介了一批于山海间赏秋景、于江田中品秋韵的乡村休闲旅游精品景点线路，为广大游客提供感悟乡愁、畅游乡村的精彩指南。

发展休闲农业是推动农业产业升级和乡村新产业新业态发展的重要抓手，是推进乡村一二三产业融合发展、拓宽农民就业增收渠道的重要途径，也是打造乡村消费新场景，满足城乡居民对田园风光、乡土文化等美好向往的重要载体。

近年来，农业农村部持续推进休闲农业转型升级，大力拓展农业多种功能，凸显乡村的经济价值、生态价值、社会价值、文化价值，推动乡村休闲产业高质量发展。（记者于文静）

(责编：胡永秋、杨光宇)

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