新华社北京9月18日电（记者徐壮）文化和旅游部18日发布数据显示，2024年中秋节假期，全国文化和旅游市场总体平稳有序，全国国内出游1.07亿人次，按可比口径较2019年同期增长6.3%；国内游客出游总花费510.47亿元，较2019年同期增长8.0%。

假期中，各地举办灯会、舞火龙、拜月等文化活动，营造浓郁佳节氛围，让人们在享受团聚温暖的同时，体悟传统文化魅力。许多外国游客体验中秋特色民俗活动，感受中华文化和节日氛围。热门文博场所“吸睛”，大批市民游客在博物馆里游览观展。国家艺术院团奉献精彩的线下线上展演，多地演出市场活跃，给广大观众带来丰盛文化大餐。

假期3天，短途休闲旅游受到欢迎，自驾、高铁等成为主要交通方式。主题公园、游乐园等迎来大量亲子家庭游客，主题线路、旅游演艺等提升游客体验。多地推出门票减免等惠民措施，举办文旅消费促进活动，发布秋季旅游美食线路，打造文旅新场景。夜间文旅成为消费新亮点，多地城市广场、园林景点推出赏月、游园、观灯等活动，让群众乐享中秋假期。

(责编：杨光宇、胡永秋)

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