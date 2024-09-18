人民网

人民日报报系

人民日报 人民日报海外版 中国汽车报 中国能源报 健康时报 证券时报 国际金融报网 讽刺与幽默 中国城市报 新闻战线 人民论坛 环球人物 中国经济周刊 民生周刊 国家人文历史 人民周刊 人民数字

旗下网站

全国重点实验室 环球网 海外网 人民图片 人民网研究院 人民慕课

创新服务平台

人民网智慧党建体验中心 828企业服务平台 人民云
人民网>>经济·科技

2024年中秋节假期国内出游1.07亿人次

2024年09月18日18:32 | 来源：新华网
小字号

新华社北京9月18日电（记者徐壮）文化和旅游部18日发布数据显示，2024年中秋节假期，全国文化和旅游市场总体平稳有序，全国国内出游1.07亿人次，按可比口径较2019年同期增长6.3%；国内游客出游总花费510.47亿元，较2019年同期增长8.0%。

假期中，各地举办灯会、舞火龙、拜月等文化活动，营造浓郁佳节氛围，让人们在享受团聚温暖的同时，体悟传统文化魅力。许多外国游客体验中秋特色民俗活动，感受中华文化和节日氛围。热门文博场所“吸睛”，大批市民游客在博物馆里游览观展。国家艺术院团奉献精彩的线下线上展演，多地演出市场活跃，给广大观众带来丰盛文化大餐。

假期3天，短途休闲旅游受到欢迎，自驾、高铁等成为主要交通方式。主题公园、游乐园等迎来大量亲子家庭游客，主题线路、旅游演艺等提升游客体验。多地推出门票减免等惠民措施，举办文旅消费促进活动，发布秋季旅游美食线路，打造文旅新场景。夜间文旅成为消费新亮点，多地城市广场、园林景点推出赏月、游园、观灯等活动，让群众乐享中秋假期。

(责编：杨光宇、胡永秋)
关注公众号：人民网财经关注公众号：人民网财经

分享让更多人看到

推荐阅读
中老铁路进出口货物突破1000万吨
　　人民网北京9月18日电 （记者王震）据海关总署网站消息，截至2024年9月16日，昆明海关已累计监管验放经中老铁路进出口货物1000.2万吨，货值407.7亿元，作为中老铁路枢纽的磨憨铁路口岸已成为我国连接东盟最大的铁路口岸。 自2021年12月3日通车运营以来，中老铁路进出口货运快速增长，联通内外、辐射周边、双向互济、安全高效的“黄金线路”效应日益显现。…
财政部发行2024年记账式贴现（五十六期）国债
　　人民网北京9月18日电 （记者王震）据财政部网站消息，财政部拟发行2024年记账式贴现（五十六期）国债（182天）。 根据通知，本期国债为期限182天的贴现债；竞争性招标面值总额650亿元，进行甲类成员追加投标；发行价格通过竞争性招标确定，以低于票面金额的价格贴现发行。…
客户端下载

热门排行

微信扫一扫 提供新闻线索微信扫一扫
提供新闻线索

人民日报社概况| 关于人民网| 报社招聘| 招聘英才| 广告服务| 合作加盟| 供稿服务| 数据服务| 网站声明| 网站律师| 信息保护| 联系我们

人民日报违法和不良信息举报电话：010-65363263    举报邮箱：jubao@people.cn

人民网服务邮箱：kf@people.cn    违法和不良信息举报电话：010-65363636    举报邮箱：rmwjubao@people.cn

互联网新闻信息服务许可证10120170001  |  增值电信业务经营许可证B1-20060139  |  广播电视节目制作经营许可证（广媒）字第172号  |  京ICP备12004265号-13

信息网络传播视听节目许可证0104065 | 网络文化经营许可证 京网文[2023]4961-141号 | 网络出版服务许可证（京）字121号 | 京ICP证000006号 | 京公网安备11000002000008号

人 民 网 股 份 有 限 公 司 版 权 所 有 ，未 经 书 面 授 权 禁 止 使 用
Copyright © 1997-2024 by www.people.com.cn. all rights reserved

返回顶部