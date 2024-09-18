人民网北京9月18日电 （记者王震）据海关总署网站消息，截至2024年9月16日，昆明海关已累计监管验放经中老铁路进出口货物1000.2万吨，货值407.7亿元，作为中老铁路枢纽的磨憨铁路口岸已成为我国连接东盟最大的铁路口岸。

自2021年12月3日通车运营以来，中老铁路进出口货运快速增长，联通内外、辐射周边、双向互济、安全高效的“黄金线路”效应日益显现。中国制造的机电产品、农产品，老挝、泰国的天然橡胶、热带水果、粮食、矿产品等通过中老铁路“双向奔赴”，不断促进双边经贸往来。

(责编：王震、高雷)

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