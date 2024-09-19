人民网北京9月19日电 （记者王仁宏）据水利部消息，9月19日13时，第14号台风“普拉桑”中心位于浙江省宁波市象山县偏东方向约255公里的东海海面上，预计将于19日下午到晚上在浙江温岭到舟山一带沿海登陆（9—11级）。

受其影响，9月19日至21日，江南东北部、江淮、黄淮东部等地将有一次强降雨过程；太湖水位将超警，周边河网区部分水位站维持超警；浙江钱塘江、椒江、瓯江，福建建溪，安徽青弋江水阳江、巢湖、滁河，江苏秦淮河及里下河周边河网区，江西赣江上游等河流将出现明显涨水过程，暴雨区内部分中小河流可能发生超警以上洪水，山丘区山洪灾害风险较大。

国家防总副总指挥、水利部部长李国英要求充分认识第14号台风“普拉桑”紧随第13号台风“贝碧嘉”登陆而极有可能导致部分地区重复受灾的不利形势，加强监测预报预警，提前从细从实部署防御措施，确保实现“人员不伤亡、水库不垮坝、重要堤防不决口、重要基础设施不受冲击”目标。

水利部每日滚动会商分析台风暴雨洪水发展态势，加强风险研判，9月18日18时针对上海、江苏、浙江、河南等4省（直辖市）启动洪水防御Ⅳ级应急响应，维持针对安徽省的洪水防御Ⅳ级应急响应；每日以“一省一单”形式发出靶向预警，指导地方水利部门做好中小水库安全度汛、中小河流洪水和山洪灾害防御等工作；派出3个工作组赴上海、江苏、浙江等3省（直辖市）指导台风暴雨洪水防御工作。水利部太湖流域管理局调度望虞河、新孟河、太浦河等骨干通道加大排水力度，努力降低太湖及河网区水位。

上海市水务局启动防汛防台Ⅳ级应急响应，调度水闸泵站预降内河水位，预置排水突击队，做好道路积水抢排准备。江苏省水利厅启动防台风Ⅳ级应急响应，加强台风影响区水闸排水调度，尽力降低河湖水位。浙江省水利厅启动水旱灾害防御（防台）Ⅲ级应急响应，聚焦山洪、水库山塘、河网、海塘等重点领域，制定防御工作方案，分市下发风险提示单，做到闭环管控。安徽省水利厅启动洪水防御Ⅳ级应急响应，成立山洪灾害防御、小型水库安全度汛工作专班，及时处置突发情况。

下一步，水利部将继续密切关注台风“普拉桑”移动路径、影响范围和雨情汛情态势，督促指导地方全力做好台风暴雨洪水防御工作。

(责编：王仁宏、高雷)

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