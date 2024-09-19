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报告：对外开放取得瞩目成就 经贸合作实现跨越式发展

2024年09月19日15:01 | 来源：人民网
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人民网北京9月19日电 （焦磊）近日，国家统计局发布新中国75年经济社会发展成就系列报告之十一。报告表示，新中国成立75年来，我国对外经济贸易实现跨越式发展，取得历史性成就。党的十八大以来，我国积极推动对外开放，开放范围、领域和层次持续拓展，与世界经济的联系更加紧密，高水平对外开放新格局加速形成。

报告显示，新中国成立以来，我国货物贸易成就辉煌，贸易规模由小到大，外贸竞争力由弱到强，截至2023年已连续7年保持货物贸易第一大国地位，对全球贸易的稳定作用不断增强。

贸易规模稳步扩大，国际市场份额不断提升。2023年，货物进出口总额达到59360亿美元；2013—2023年，我国货物进出口总额年均增长4%，增速高于同期全球货物贸易平均水平1.6个百分点。

商品结构持续优化，高附加值产品比重显著提高。报告表示，随着我国不断引进先进技术、持续推进产业结构优化升级，我国工业制成品进口结构也呈现积极变化，高端技术装备、核心零配件等高技术含量、高附加值的产品进口比重不断提高，高新技术产品进口占进口总额的比重从2000年的23.3%提高到2023年的26.6%。

贸易伙伴更加多元，新兴市场快速发展。报告提到，我国奉行互利共赢的开放战略，积极参与和推动经济全球化，与各国共享区域开放机遇，国际市场布局逐步优化，与新兴市场的贸易规模不断扩大。特别是2013年“一带一路”倡议的提出，进一步激发了新兴市场活力，促进双边贸易快速发展。我国成为共建“一带一路”国家中114个国家的前3大贸易伙伴，是其中68个国家的最大贸易伙伴；对共建“一带一路”国家进出口额由2013年的10.1万亿元攀升至2023年的19.5万亿元，年均增长6.7%，占进出口总额的比重由39.3%提高到46.6%。

报告表示，服务贸易是国际贸易的重要组成部分。党的十八大以来，我国深入探索服务贸易创新发展机制，持续深化服务业对外开放水平，将服务贸易高质量发展作为助推高水平对外开放的重要着力点，服务贸易对经济发展的引擎作用更为强劲。

服务贸易规模不断扩大，位次跃居世界前茅。党的十八大以来，国家积极开展服务业扩大开放综合试点，全面深化服务贸易创新发展试点，通过国际服务贸易交易会搭建服务贸易国际交流平台，着力推动服务贸易高质量发展，服务贸易规模不断扩大。2023年，我国服务进出口总额为9331亿美元。1983—2023年，我国服务进出口总额增长198倍，年均增长13.8%。

报告显示，改革开放以来，我国利用外资工作取得巨大成就，对外开放领域不断拓展，外商投资环境持续改善，吸引外资结构日益优化，利用外资水平不断提高。2023年，我国实际使用外商直接投资金额占全球的12.3%，连续3年保持全球第二大外资流入国地位。

近年来，新一代信息技术加速发展，高技术产业发展空间不断拓展，高技术产业实际使用外商直接投资金额占比逐步提升，成为吸引外资的重要增长点。2023年，我国高技术产业实际使用外资4233亿元，占全部实际使用外资金额的37.3%。

报告表示，我国坚持高水平对外开放，深度参与全球产业分工，不断深化多双边和区域经济合作，与世界各国共享发展机遇，多双边和区域经济合作不断取得新成果，为维护多元稳定的国际经济格局和经贸关系发挥了重要作用。

自贸试验区“试验田”作用充分发挥。自2013年上海自由贸易试验区建立以来，国家不断优化完善自由贸易试验区布局，形成了覆盖东西南北中，统筹沿海、内陆、沿边的改革开放创新格局。截至2023年底，我国共建立了22个自由贸易试验区。

自由贸易试验区在贸易、投资、金融等方面主动对接国际通行规则，形成了许多制度创新成果，为推进高水平对外开放积累了丰富经验。10多年来，自由贸易试验区累计部署3400多项改革试点任务，在国家层面总结提炼了七批改革试点经验、四批最佳实践案例，共向全国复制推广300多项制度创新成果。2023年，22个自由贸易试验区合计进出口额7.7万亿元，在我国进出口总额中占18.4%，为稳外贸发挥了重要作用。

(责编：杨虞波罗、高雷)
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