人民网记者 王绍绍

近年来，绿色低碳产业活力奔涌，能源领域绿色低碳转型持续推进，为我国经济高质量发展增加动力。

国家统计局最新数据显示，1—8月份，我国规上工业发电量62379亿千瓦时，同比增长5.1%。8月份，规上工业火电由降转增，水电增速回落，核电、风电、太阳能发电增速加快。

日前发布的《能源重点领域大规模设备更新实施方案》要求，到2027年，能源重点领域设备投资规模较2023年增长25%以上，重点推动实施煤电机组节能改造、供热改造和灵活性改造“三改联动”，输配电、风电、光伏、水电等领域实现设备更新和技术改造。

聚焦大规模设备更新，多地拿出“真金白银”，激励更多企业实施设备更新。广西支持工业企业实施设备更新和技术改造，优质技术改造项目最高奖励1000万元；青海重点支持使用15年以上住宅老旧电梯更新改造，优先支持使用20年以上的住宅老旧电梯实施更新；江苏从今年开始连续3年开展贷款贴息，针对购置设备金额超过500万元的项目贷款，由省级财政贴息1个百分点，设区市统筹再贴息1个百分点，推动降低企业开展设备更新改造的贷款成本……

“设备更新行动实施以来，成效持续显现，有力拉动投资增长。”业内专家表示，针对部分企业面临的资金短缺、达不到项目申报门槛等问题，新的支持举措还在推出，有望激励更多企业实施设备更新。

在一系列惠企政策的带动下，一大批工业企业抢抓政策机遇，加快推进设备更新和技术改造。在重庆，西部科学城投用了一个超级充电站，可满足180台新能源汽车同时充电、40台换电重型卡车循环换电；在山东潍坊，一台台智能化、大马力农机具，装车转运发往全国各地；在黑龙江哈尔滨，某电机厂启动零碳工厂创建计划，地区各行各业争先转型，2025年有望实现“碳中和”目标……

“新设备替换旧设备、引入新的生产技术，不仅提高了生产力，还有助于提升制造业高端化、智能化、绿色化发展水平，加速实现产业转型升级。”业内专家表示，推动新一轮大规模设备更新和消费品以旧换新，既利当前又利长远，既稳增长又促转型，既利企业又惠民生，具有非常重要的战略意义。

近期，工业企业设备更新速度提升，产业结构加速调整。国家税务总局数据显示，4月至7月，工业企业采购机械设备类金额同比增长5.3%，较3月份提高6.4个百分点。其中，制造业采购机械设备类金额同比增长5.8%，较3月份提高6.8个百分点。

“支持设备更新换代的政策红利正在逐步释放，企业设备更新力度不断加大，消费品以旧换新进展积极，推动先进产能比重持续提升，高质量耐用消费品进入更多居民的日常生活。”相关部门负责人表示。

“打造绿色发展高地，就是要一手抓区域协调发展，一手抓区域协同转型，目的是打造绿色低碳高质量发展的增长极和动力源。”相关部门负责人表示，增加绿色产品供给也是推动绿色转型的重点，下一步将持续降低产品能耗和碳足迹水平，鼓励购买和使用碳足迹较低的产品，加快绿色低碳先进技术示范应用，建立健全绿色产品设计、采购、制造标准规范。

(责编：郭思邈、高雷)

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