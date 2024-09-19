兵马俑二号坑“考古现场发掘与保护平台”。受访者供图

人民网北京9月19日电 （记者赵竹青）记者从中国电子科技集团获悉，近日，秦兵马俑考古发掘50周年暨秦始皇陵大遗址保护研究国际会议发布了秦兵马俑一、二号坑现场应急保护实验舱及考古发掘平台建设成果，宣布秦兵马俑一号坑“现场应急保护实验室”、二号坑“考古现场发掘与保护平台”正式投入使用。

秦兵马俑一、二号坑现场应急保护实验舱及考古发掘平台系统包含舱内环境调控系统、专用照明工作系统、工作记录系统、文物信息采集系统、文物吊运装备、文物专用定制装备等，可为考古现场发掘与文物保护提供实验分析与修复、环境监测与调控等能力保障。

“秦兵马俑二号坑在1994年第二次发掘时曾经出土大量彩绘跪射俑，因而此次系统研发格外重视解决出土兵马俑的色彩留存及保护问题。”据承建方电科芯片专家介绍，整套系统可实现文物从发掘到存储的全流程自动化对接，保障文物从出土环境向文物库房保存环境的平稳过渡，开创了秦兵马俑考古发掘及文物保护的新方法、新模式和新范本。

(责编：赵竹青、高雷)

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