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连续3年实现净增加 我国耕地总量增加1758万亩

2024年09月19日16:34 | 来源：人民网
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人民网北京9月19日电 （欧阳易佳）国新办今日举行“推动高质量发展”系列主题新闻发布会，自然资源部副部长、国家自然资源副总督察刘国洪介绍，2021年以来，全国耕地总量增加1758万亩，连续3年实现净增加，遏制了耕地持续多年减少的态势。

“特别是去年，南方省份净增加739万亩，扭转了耕地‘南减北增’局面。”刘国洪说。

刘国洪表示，将立足守住耕地保护红线，改革完善耕地占补平衡制度。针对近年来耕地保护出现的新情况，把各类占用耕地统一纳入耕地占补平衡管理，实行“以补定占”，强化省级耕地总量动态平衡管控。健全激励约束机制，将耕地占补平衡作为省级党委和政府耕地保护和粮食安全责任制考核的重要内容，落实耕地保护经济奖惩机制，真正做到让保护耕地的地方不吃亏、让保护耕地的农民得实惠。

(责编：郝帅、高雷)
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