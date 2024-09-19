新华社北京9月19日电（记者周圆）记者从中国民航局获悉，国家发展改革委、中国民航局日前在京举行可持续航空燃料应用试点启动仪式。根据试点工作安排，9月19日起，中国国航、东方航空、南方航空从北京大兴、成都双流、郑州新郑、宁波栎社机场起飞的12个航班将正式加注可持续航空燃料。

中国民航局副局长韩钧在启动仪式上介绍，民航业约99%的碳排放来自航空飞行活动的航油消耗。减少航油消耗、积极推动航油脱碳是民航全面推进绿色低碳转型的主攻方向。在传统技术和管理手段减排潜力有限的情况下，以可再生资源或废弃物为原料制成的可持续航空燃料，具有兼容既有设施设备、全生命周期降碳效果显著等优势。

韩钧认为，发展可持续航空燃料具有涉及领域广、产业链条长，高技术属性突出等特点，能够催生新产业、新模式、新动能，是民航延展产业链条、培育发展新质生产力的重要抓手。我国民航要扎实做好可持续航空燃料试点各项工作，为民航全面绿色转型提供有力保障和可靠支撑。

据了解，此次试点分两阶段实施，将围绕供油保障、油品质量监控、效果评估、机制标准建设等关键领域，同步开展研究探索。第一阶段为2024年9月至12月，主要参与单位为国航、东航、南航以及北京大兴、成都双流、郑州新郑、宁波栎社等机场；第二阶段为2025年全年，参与单位将逐步增加。试点期间所用可持续航空燃料均已获得民航局适航认证，民航局将指导中国航油严格油品质量管控。

近年来，我国民航持续推动节能减排工作。截至目前，我国运输机队机龄保持在9年左右；机场场内新能源车辆占比超过27%，其中北京大兴、成都天府等新建机场的占比接近80%；国内航班和机场航站楼基本停止提供一次性不可降解塑料餐具；运输机队和运输机场的碳强度进一步降低。

(责编：胡永秋、杨光宇)

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