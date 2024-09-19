人民网北京9月19日电 （记者罗知之）今日，国家发展改革委召开9月份新闻发布会。国家发展改革委政策研究室主任、新闻发言人金贤东在会上表示，1至8月份，国家发展改革委共审批核准固定资产投资项目83个，总投资6731亿元，其中审批53个，核准30个，主要集中在高技术、能源、交通运输等行业。

金贤东介绍，近期出台的政策文件情况方面，第一项，报请党中央、国务院印发实施《关于加快经济社会发展全面绿色转型的意见》。《关于加快经济社会发展全面绿色转型的意见》围绕空间格局、产业结构、能源转型、交通运输、城乡建设等5大领域，从全面节约、绿色消费、科技创新等3大环节，对加快经济社会发展全面绿色转型作出部署。下一步，国家发展改革委将加强统筹协调和系统推进，会同有关方面推动各项工作落到实处。

第二项，国家发展改革委印发实施《京津冀一流营商环境建设三年行动方案》。《京津冀一流营商环境建设三年行动方案》立足解决京津冀区域产业发展和公共服务供给不均衡、生产要素跨区域流动不通畅等问题，提出6方面19项政策举措，推动以市场化、法治化、国际化一流营商环境打造区域协同发展新优势。下一步，国家发展改革委将聚焦重点领域、重点环节、重点区域，推动加快打造京津冀一流营商环境。

第三项，国家发展改革委联合有关部门印发实施《关于建立促进民间投资资金和要素保障工作机制的通知》。《关于建立促进民间投资资金和要素保障工作机制的通知》明确要建立以重点项目为抓手、以政策为支撑的促进民间投资资金和要素保障工作机制，提出了建立重点领域项目常态化推介机制、加大民间投资项目融资和要素支持力度等政策举措。下一步，国家发展改革委将会同有关方面，持续完善项目投资、融资、要素支持等政策，不断提升促进民间投资工作的成效。

(责编：罗知之、高雷)

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