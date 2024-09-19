自然资源部：前8月全国共出让探矿权868个 同比增长194.1%
2024年09月19日16:39 | 来源：人民网
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人民网北京9月19日电 （记者杨曦）今日，在国新办举行的“推动高质量发展”系列主题新闻发布会上，自然资源部总规划师吴海洋表示，今年1至8月，全国共出让探矿权868个，同比增长194.1%，其中战略性矿产资源探矿权528个，同比增长254.4%。
吴海洋介绍，截至目前，全国已建成国家级绿色矿山超过1000家、省级绿色矿山超过3100家。下一步，自然资源部将进一步完善战略性矿产资源探采供储销统筹和衔接体系，继续深入推进新一轮找矿突破战略行动，推动重要能源和矿产资源增储上产，服务现代化产业体系建设。
(责编：杨曦、高雷)
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