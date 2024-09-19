人民网北京9月19日电 （记者杨曦）今日，在国新办举行的“推动高质量发展”系列主题新闻发布会上，自然资源部总工程师何广顺表示，面对地质灾害风险加剧、海洋灾害发生频率增高的形势，自然资源部坚持“人民至上、生命至上”，主动防范应对。

何广顺介绍，今年以来，全国各地已经成功预报地质灾害550多起，及时组织6700多人提前转移避险。与上一个十年相比，近十年间，因地质灾害造成的死亡失踪人数下降了74%。

在海洋灾害防御方面，何广顺介绍，针对海洋动力灾害，自然资源部组织开展了风暴潮、海浪、海啸、海平面上升等灾害调查和风险评估，划定海洋灾害重点防御区。针对海洋生态灾害，自然资源部采取源头防控、前置打捞等措施，开展了黄海跨区域的浒苔绿潮灾害的联防联控。与上一个十年相比，近十年间，海洋灾害造成的直接经济损失和死亡失踪人数分别下降了62%和85%。

(责编：杨曦、高雷)

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