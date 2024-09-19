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自然资源部：计划到2025年初步建成实景三维中国

2024年09月19日16:45 | 来源：人民网
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人民网北京9月19日电 （记者杨曦）今日，在国新办举行的“推动高质量发展”系列主题新闻发布会上，自然资源部副部长、国家自然资源副总督察刘国洪表示，为了更好支撑经济社会发展，计划到2025年初步建成实景三维中国，之后还将不断提升它的覆盖度、精细度、新鲜度、丰富度，用实景三维中国支撑数字中国建设、服务人民美好生活。

“近年来在部署推进实景三维中国建设的过程当中，按照精细程度，划分了地形级、城市级和部件级这三种类型。”刘国洪介绍，地形级实景三维反映的是地形地貌、地理景观，最大的用处是服务于宏观应用场景。例如，修建高铁、高速公路，在选线的过程当中，可以大大减少野外勘察的工作量，又能够提高规划的科学性。城市级实景三维精细到房屋的三维形状，最主要用于支撑城市智慧管理，也就是我们常说的“城市大脑”。服务低空经济，可以在实景三维这样的环境下进行空域规划、航线设计、立体导航、监控调度等。部件级实景三维主要面向精细应用场景，可以为历史建筑、文物保护等留下精细的“3D档案”。

刘国洪表示，实景三维中国，是国家战略性数据资源，也是一种新型的基础设施，在数字时代，它的价值作用正在逐步显现出来。首先是促进数字经济发展。自然资源部基于实景三维，融合各类大数据，可以实现数字空间和现实空间之间的关联互通，支撑低空经济、智能驾驶、智慧港口、智慧农业、数字文旅等各类数字经济发展。其次是服务高品质生活。自然资源部基于实景三维，提供空间分析服务和高精度导航定位服务，可以帮助大家社交、出行、旅游、餐饮、购物等更加快捷方便、绿色环保。第三是支撑社会智慧治理。自然资源部基于实景三维，整合叠加经济社会和自然资源各个要素，可以促进各类资源在时空上更加精准有效匹配，推动各项治理更加精细，服务更加高效。

(责编：杨曦、高雷)
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