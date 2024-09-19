袁原

新华社北京9月19日电 研究人员探测到一个超大黑洞喷出的两道高速物质流，长度相当于140个银河系首尾相连，为目前已知最长的黑洞喷流。

在黑龙江省牡丹江市宁安市拍摄的杜鹃花和星轨（5月1日摄，堆栈合成照片）。新华社发（王宝勋摄）

美国和英国等国研究人员分析荷兰的低频阵列射电望远镜所拍摄图像，发现上述喷流。研究报告18日刊载于英国《自然》杂志。

他们发现，这个黑洞位于距离地球75亿光年的一个星系中央，向相反方向喷出的两道喷流共长2300万光年。这比先前探测到的最长黑洞喷流长30%。

超大质量的黑洞吞噬物质时，会向外喷出炙热的狭长物质流，以接近光速的高速移动，形成有“宇宙火柱”之称的黑洞喷流。

报告主要作者、加州理工学院天体物理学家马丁·奥伊说，这两道黑洞喷流可能是宇宙形成以来最壮观的“能量景象”之一。

这两道喷流在宇宙中绵延，长度远远超出所诞生星系的范围，释放的能量与数万亿颗太阳相当。奥伊说，通常只有最灾难性的天体碰撞发生时才会释放出这么多能量，例如各含数千个星系的两个星系团相撞并合二为一。

报告作者之一、英国赫特福德郡大学天体物理学家马丁·哈德卡斯尔说，黑洞喷流早已为人所知，但如此长的喷流却不同寻常，存续时间估计约10亿年。

哈德卡斯尔说，喷流通常在磁化物质坠入旋转的黑洞时形成，要想持续存在，必须有物质持续坠入黑洞作为“给养”，“食量”相当于每年一个太阳质量的物质。

奥伊说，研究这两道黑洞喷流有助探索它们是否对早期宇宙的形成有所影响。（袁原）

(责编：胡永秋、杨光宇)

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