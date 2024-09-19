人民网北京9月19日电 （记者罗知之）今日，国家发展改革委召开9月份新闻发布会。国家发展改革委政策研究室主任、新闻发言人金贤东在会上表示，下一步，国家发展改革委将加快建设民营经济发展综合服务平台，开通问题收集转办反馈系统，提高解决问题诉求的工作效率；同时，加强与民营企业沟通交流机制成果运用，找准制约民营经济高质量发展的堵点难点问题，加快推进立法、改革举措落实、政策出台、规划编制等工作，努力让民营企业有感有得。

金贤东介绍，去年6月，国家发展改革委建立了与民营企业常态化沟通交流机制。一年多来，不断健全机制、拓宽渠道、创新方式听取企业真实想法，切实推动解决企业反映的问题和提出的诉求。

一是搭建沟通渠道。建立了调研座谈、现场会议、专题培训、纸质来信、网上信访、官网专栏、电话投诉等7个常态化沟通交流渠道，国家发展改革委主要负责人主持召开了9场座谈会，其他各司局开展了170多次调研座谈，围绕不同主题举办了5次促进民营经济发展现场会，在增进沟通交流方面发挥了重要作用。

二是扩大覆盖范围。截至目前，通过各种渠道参与沟通交流的企业已经超过600家，从产业看，囊括一、二、三产不同行业；从规模看，兼顾大、中、小型不同规模；从地域看，覆盖东、中、西部不同地区，为更好地由点及面了解普遍情况、解决共性问题打下了坚实基础。

三是凝聚各方合力。推动建立43家部门单位组成的促进民营经济发展壮大部际联席会议制度，建立健全国家、省、市、县四级发展改革部门与民营企业常态化沟通交流和问题解决机制，示范带动浙江、福建、山东等地方通过民企茶咖会、政企早午晚餐会、亲清发改会客厅等平台加强与民营企业交流，形成了部门协同、上下联动的合力。

金贤东表示，建立常态化沟通交流机制，归根到底还是要帮助民营企业解决实际问题。坚持“依法依规、热情周到、注重实效”原则，建立“问题收集—办理—反馈—跟踪问效”的闭环工作机制。截至今年8月底，共收到民营企业反馈问题诉求1031项，具体包括政策建议类348项、侵权纠纷类229项、拖欠账款类206项、要素支持类118项、涉法涉诉类130项，到目前为止56%的事项已办结并进一步跟踪问效，推动解决了一些实际问题。

(责编：罗知之、高雷)

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