人民网北京9月19日电 （记者王震）据海关总署网站消息，近日，第七届中国国际进口博览会（以下简称“进博会”）首票进境展品——一辆来自雅马哈发动机公司的电动三轮概念车，经上海海关监管，顺利完成全部通关手续。

本届进博会将于2024年11月5日至10日在上海举办。为了服务保障进博会“越办越好”，海关总署在延续往届进博会支持政策的基础上，出台了支持第七届进博会18条便利措施。自便利措施出台以来，上海海关编制了《进博会海关政策宣贯材料》供进博局境外宣介会使用，通过视频直播面向全球驻外经商机构开展海关政策解读，助力广大参展商对海关监管政策早知晓、理解透。联合进博局、国家会展中心、主场运输代理，开展海关支持第七届进博会便利化措施政策宣贯，确保各项便利化措施支持效应的最大化。

本届进博会在常态化实施统一提供税款担保、一次备案分批提交清单、延长ATA单证册项下展览品暂时进境期限等便利化措施的同时，上海海关还进一步升级完善“进博慧展”系统，在去年实现风险研判、跟踪预警、远程监管、态势分析等多功能全链条监管基础上，结合企业实际需求，在中国（上海）国际贸易单一窗口增设了“进博会专区”等新功能，实现海关、主办方、主运代理等多方在线，全流程无纸操作、线上监管，通过“数据多跑腿”为进境展品提供高效、便捷、快速的通关。

(责编：王震、高雷)

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