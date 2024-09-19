人民网北京9月19日电 （记者王震）据海关总署网站消息，截至2024年8月，上合示范区共到发中欧班列4002列，发运集装箱32.8万箱，运送进出口货物276.3万吨。目前已常态化开行国际班列路线22条，通达上合组织和共建“一带一路”国家中的23个国家、54个城市。

上合示范区依托多式联运交通枢纽，着力建设上合国际枢纽港，充分发挥“海陆空铁”四港联动优势，畅通进出口贸易物流大通道。今年1至8月，上合示范区多式联运中心共开行班列753列，同比增长10.4％。其中，往返哈萨克斯坦、乌兹别克斯坦等中亚国家方向班列356列，同比增长43.0%，回程数量增长185%。

(责编：王震、高雷)

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