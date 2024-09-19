我国自主研发1000千瓦功率等级内电混合动力机车18日在大连下线。该款机车采用大容量锂离子动力电池为主动力源，柴油发电机组辅助充电，通过混合动力控制系统使柴油发电机组在最佳经济转速工作，与传统内燃机车相比，最高可实现节油40%以上。

据该款机车制造方——中车大连机车车辆有限公司（简称“中车大连公司”）介绍，该款机车具有较高的节能减排和降噪性能，与传统内燃机车相比，可实现氮氧化物减排45%，碳氢化物减排73%，一氧化碳减排83%。经初步测算，每台机车每年可减少排放4吨污染物、374吨二氧化碳。

1000千瓦功率等级内电混合动力机车。（中车大连公司供图）

此外，该款机车搭载先进的微机控制系统、主辅一体式牵引变流装置，具有高效、安全、功能扩展等特点，可模拟资深驾驶者的操作习惯，实现封闭场景无人化智慧运输，大大提升运输效率。

中车大连公司董事长孙荣坤表示，该款机车为我国轨道交通运输装备领域瞄准高端化、智能化、绿色化发展方向，实现节能环保低碳化转型的一项重要成果，交付使用后将投入国内钢铁冶金、石油化工等企业内部运输使用。（记者张博群、郭翔）

(责编：胡永秋、杨光宇)

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