人民网

人民日报报系

人民日报 人民日报海外版 中国汽车报 中国能源报 健康时报 证券时报 国际金融报网 讽刺与幽默 中国城市报 新闻战线 人民论坛 环球人物 中国经济周刊 民生周刊 国家人文历史 人民周刊 人民数字

旗下网站

全国重点实验室 环球网 海外网 人民图片 人民网研究院 人民慕课

创新服务平台

人民网智慧党建体验中心 828企业服务平台 人民云
人民网>>经济·科技

1000千瓦功率等级内电混合动力机车在大连下线

2024年09月19日18:19 | 来源：新华社
小字号

我国自主研发1000千瓦功率等级内电混合动力机车18日在大连下线。该款机车采用大容量锂离子动力电池为主动力源，柴油发电机组辅助充电，通过混合动力控制系统使柴油发电机组在最佳经济转速工作，与传统内燃机车相比，最高可实现节油40%以上。

据该款机车制造方——中车大连机车车辆有限公司（简称“中车大连公司”）介绍，该款机车具有较高的节能减排和降噪性能，与传统内燃机车相比，可实现氮氧化物减排45%，碳氢化物减排73%，一氧化碳减排83%。经初步测算，每台机车每年可减少排放4吨污染物、374吨二氧化碳。

1000千瓦功率等级内电混合动力机车。（中车大连公司供图）

此外，该款机车搭载先进的微机控制系统、主辅一体式牵引变流装置，具有高效、安全、功能扩展等特点，可模拟资深驾驶者的操作习惯，实现封闭场景无人化智慧运输，大大提升运输效率。

中车大连公司董事长孙荣坤表示，该款机车为我国轨道交通运输装备领域瞄准高端化、智能化、绿色化发展方向，实现节能环保低碳化转型的一项重要成果，交付使用后将投入国内钢铁冶金、石油化工等企业内部运输使用。（记者张博群、郭翔）

(责编：胡永秋、杨光宇)
关注公众号：人民网财经关注公众号：人民网财经

分享让更多人看到

推荐阅读
国家发改委：加快建设民营经济发展综合服务平台
　　人民网北京9月19日电 （记者罗知之）今日，国家发展改革委召开9月份新闻发布会。国家发展改革委政策研究室主任、新闻发言人金贤东在会上表示，下一步，国家发展改革委将加快建设民营经济发展综合服务平台，开通问题收集转办反馈系统，提高解决问题诉求的工作效率；同时，加强与民营企业沟通交流机制成果运用，找准制约民营经济高质量发展的堵点难点问题，加快推进立法、改革举措落实、政策出台、规划编制等工作，努力让民营企业有感有得。…
第七届进博会首批进境展品抵沪通关
　　人民网北京9月19日电 （记者王震）据海关总署网站消息，近日，第七届中国国际进口博览会（以下简称“进博会”）首票进境展品——一辆来自雅马哈发动机公司的电动三轮概念车，经上海海关监管，顺利完成全部通关手续。 本届进博会将于2024年11月5日至10日在上海举办。…
客户端下载

热门排行

微信扫一扫 提供新闻线索微信扫一扫
提供新闻线索

人民日报社概况| 关于人民网| 报社招聘| 招聘英才| 广告服务| 合作加盟| 供稿服务| 数据服务| 网站声明| 网站律师| 信息保护| 联系我们

人民日报违法和不良信息举报电话：010-65363263    举报邮箱：jubao@people.cn

人民网服务邮箱：kf@people.cn    违法和不良信息举报电话：010-65363636    举报邮箱：rmwjubao@people.cn

互联网新闻信息服务许可证10120170001  |  增值电信业务经营许可证B1-20060139  |  广播电视节目制作经营许可证（广媒）字第172号  |  京ICP备12004265号-13

信息网络传播视听节目许可证0104065 | 网络文化经营许可证 京网文[2023]4961-141号 | 网络出版服务许可证（京）字121号 | 京ICP证000006号 | 京公网安备11000002000008号

人 民 网 股 份 有 限 公 司 版 权 所 有 ，未 经 书 面 授 权 禁 止 使 用
Copyright © 1997-2024 by www.people.com.cn. all rights reserved

返回顶部