C919首飞拉萨！国产商用飞机相聚“世界屋脊”
2024年09月19日18:37 | 来源：人民网
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人民网北京9月19日电 （记者申佳平）据“工信微报”消息，9月19日，中国商飞公司一架C919飞机从四川成都双流国际机场起飞，经过2小时8分钟飞行，平稳降落在西藏拉萨贡嘎国际机场。这是C919飞机首次飞抵拉萨，与正在进行演示飞行的ARJ21飞机相聚在“世界屋脊”青藏高原。
根据中国民航局规定，海拔高度在2438米及以上的机场为高高原机场。拉萨贡嘎国际机场位于雅鲁藏布江河谷，海拔高度3569米，周边山峰众多，气象环境复杂多变，对飞机高原运行性能有很高的要求。此次飞抵拉萨，C919飞机将开展环控、航电、动力装置等高高原运行关键系统的研发试飞，以及高高原机场适应性检查，为后续满足高高原航线运行需求和高原型研发奠定基础。
工信部装备工业二司介绍，自2024年8月21日开始，ARJ21飞机以四川成都、青海西宁和西藏拉萨为运行基地，开展“环青藏高原”演示飞行。截至目前，已完成25条航线，55个航段，62小时的飞行任务，覆盖11座高高原机场，并4次执飞世界海拔最高民用机场——四川甘孜稻城亚丁机场，充分验证了ARJ21飞机高高原运行的适应性。
(责编：方经纶、高雷)
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