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南航C919首航！我国三大航空公司全部开启国产大飞机商业运营

王攀、田建川
2024年09月19日21:32 | 来源：新华网
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新华社广州9月19日电 题：南航C919首航！我国三大航空公司全部开启国产大飞机商业运营

新华社记者王攀、田建川

逐梦蓝天，实力为证。南航迎来C919客机首航！

19日12时11分，机头显著位置标记着“C919”字样的中国南方航空公司CZ3539航班从广州白云机场腾空而起，满载乘客飞向1000多公里外的上海虹桥机场，于14时3分顺利降落。

至此，中国三大航空公司已全部开启了国产大飞机的商业运营，这是中国民航史上有标志性意义的时刻。

9月19日，南航C919飞机从广州白云机场起飞。（南航供图）

让中国大飞机翱翔蓝天，承载着国家意志、民族梦想、人民期盼。

C919大型客机，是我国首次按照国际通行适航标准自行研制、具有自主知识产权的喷气式干线客机。2017年首飞，2023年5月实现商业首航。

好飞机是造出来的，也是飞出来的。民航市场见证着国产大飞机的硬实力。

截至目前，C919飞机已累计安全飞行超1万小时，执行商业航班超3700班、承运旅客突破50万人次。

目前，共有9架C919飞机交付客户。其中中国东方航空公司运营7架飞机，国航、南航于8月28日同时接收首架C919飞机。9月10日，国航首架C919飞机成功首航正式投入运营。

2023年9月，在2021年签订首批5架C919的基础上，东航再次与中国商飞签署购机协议，增订100架。今年4月，国航、南航分别与中国商飞签订采购协议，两大航空公司分别购买100架C919飞机。

据南航介绍，9月19日执飞的C919飞机编号为B-919J，是南航所购买的100架C919的首架飞机。它采用164座三舱布局，包含8个公务舱、18个明珠经济舱和138个经济舱。

此前，南航抽调飞行、机务、运控等部门骨干力量，建立国产飞机运行保障体系。南航物流也提前打磨C919货运方案并制定相关应急处置程序，为新机型做好保障准备工作。

“我们将持续筑牢C919飞机运营保障体系，持续完善航线网络，通过国产大飞机让更多人乐享美好飞行。”南航集团总经理韩文胜说。

从验证飞行、本场起落练习到首航前的试飞，近段时间，执行南航C919飞机的首航任务的机长马楠迅速进入角色：“良好的飞行操控品质，驾驶舱环境宽敞舒适，还有先进的仪表和友好的人机交互页面，起降操纵很平稳，我感到很自豪。”

9月19日，在广州白云机场航站楼，旅客打卡拍照纪念南航C919首航。新华社记者 邓华 摄

同一天，中国商飞公司一架从四川成都起飞的C919飞机，平稳降落在西藏拉萨贡嘎国际机场。

这是C919飞机首次飞抵拉萨。它将开展多项研发试飞，为后续满足高高原航线运行需求和高原型研发奠定基础。

从技术攻关到批量生产，从试飞到投运，从单一航线到规模化运营，C919一路披荆斩棘，砥砺前行。这也是新中国成立75年来我国民航事业飞跃发展的典型缩影。

蓝天作证！在新起点出发，C919飞机必将书写更多荣光。

(责编：胡永秋、杨光宇)
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