新华社北京9月19日电 题：国家发展改革委回应当前经济运行热点问题

新华社记者陈炜伟

如何看待当前经济运行态势？怎样更好为民营企业解决发展难题？推动利用外资高质量发展有哪些新举措？围绕当前经济运行的热点问题，国家发展改革委19日举行新闻发布会，国家发展改革委政策研究室主任、新闻发言人金贤东进行了深入分析和解读。

适时推出一批增量政策举措

“总的看，当前经济运行总体平稳，高质量发展扎实推进。”金贤东说，与此同时，外部环境变化带来的不利影响增多，新旧动能转换存在阵痛，经济运行还面临不少困难挑战。但更要看到，随着宏观政策持续显效、改革举措持续落地，经济运行中的积极因素和有利条件也在不断积累，我们有条件、有能力、有信心实现全年经济社会发展目标任务。

金贤东表示，国家发展改革委将加快推进重点改革任务落地，加大宏观调控力度，深入实施扩大内需战略，加快建设现代化产业体系，加大保障改善民生力度，加快推动各项政策落地见效。要加强政策预研储备，适时推出一批操作性强、效果好、让群众和企业可感可及的增量政策举措。

努力让民营企业有感有得

2023年6月，国家发展改革委建立了与民营企业常态化沟通交流机制。金贤东介绍，截至目前，通过各种渠道参与沟通交流的企业已经超过600家。截至今年8月底，共收到民营企业反馈问题诉求1031项，目前56%的事项已办结并进一步跟踪问效，推动解决了一些实际问题。

下一步，国家发展改革委将加快建设民营经济发展综合服务平台，开通问题收集转办反馈系统，提高解决问题诉求的工作效率；同时，加强与民营企业沟通交流机制成果运用，找准制约民营经济高质量发展的堵点难点问题，加快推进立法、改革举措落实、政策出台、规划编制等工作，努力让民营企业有感有得。

吸引更多民间资本参与重大项目建设

2023年9月，国家发展改革委搭建了全国向民间资本推介项目平台，积极推介各地梳理报送的基础设施等领域优质项目，持续吸引民间资本。

金贤东介绍，在常态化推介的基础上，近期国家发展改革委又组织有关方面，聚焦民间投资潜力较大、民营企业参与积极性较高的交通、水利、能源、环保、农业、社会事业、新型基础设施、仓储物流等8大领域，筛选出400个向民间资本重点推介项目，涉及总投资8159亿元。

他还介绍，国务院常务会议最近核准的5个核电项目，分别拿出10%的股份吸引民间资本参与，充分体现了支持民营企业持续健康发展的决心。下一步，要继续积极创造条件、破除准入障碍，在充分尊重企业投资意愿的前提下，坚持公开公平公正原则，吸引更多民间资本参与核电、铁路等重大项目建设。

研究扩大全国鼓励外商投资产业目录

前不久，国家发展改革委、商务部发布《外商投资准入特别管理措施（负面清单）（2024年版）》。2024年版全国外资准入负面清单限制措施由31条减至29条，制造业领域外资准入限制措施实现“清零”。

“这充分彰显了中国扩大互利共赢的积极意愿和支持经济全球化的鲜明态度。”金贤东说，国家发展改革委将会同有关部门和地方，深入实施准入前国民待遇加负面清单管理制度，落实好2024年版全国外资准入负面清单；对于负面清单之外的领域，将按照内外资一致原则，依法给予外商投资企业国民待遇。

他还表示，国家发展改革委将加大力度完善高水平对外开放体制机制，推动利用外资高质量发展。在政策方面，进一步提升外商投资自由化便利化水平，并研究扩大全国鼓励外商投资产业目录。在服务方面，优化外资企业服务保障，适时推出新一批具有牵引带动作用的标志性重大外资项目。

(责编：杨光宇、胡永秋)

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