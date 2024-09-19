第十五届中国国际航空航天博览会将于11月12日至11月17日在珠海举行，观众9月19日开始已可通过航展官方售票平台购买门票，最低票价为人民币50元。

据介绍，11月12日至14日为本届中国航展专业日，11月15至17日为公众日，每天开放时间为9：00—17：00。所有门票均采用实名制购票，观众可使用中国大陆居民二代身份证、香港澳门居民来往内地通行证（回乡证）、台湾居民台胞证、外国人护照进行购票，并凭上述证件入场参观。所有票种均在指定日期当日一次入场有效。

本届中国航展门票分为珠海国际航展中心门票，中国航展无人机无人船演示区（斗门莲洲）门票，金凤台观演区门票，三地展演内容不同，门票种类和价格也有所区别，并均不在现场设售票点。因三地展示内容丰富，表演时间接近，需要观众合理安排观展时间。（记者魏蒙）

(责编：胡永秋、杨光宇)

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