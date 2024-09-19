新华社上海9月19日电（记者周蕊）第七届中国国际进口博览会将于11月5日至10日在上海举办。记者19日从中国国际进口博览局获悉，目前，国家展准备工作正在有序推进，各参展国和国际组织已进入展品筹备和展馆设计阶段，截至目前，共有70多个国家和国际组织确认参展。

第七届进博会国家展各方积极参与，充分展示开放合作意愿。截至目前，共有70多个国家和国际组织确认参展，总参展数量超过第六届，其中，挪威、斯洛伐克、贝宁、布隆迪、马达加斯加等国及联合国儿童基金会首次参加国家展。

今年，国家展将结合双边建交年、文化旅游年、人文交流年等，将双边合作成果作为重要展览内容。有关国家和国际组织计划在展期内举办丰富多彩的双边活动，展示对华合作丰硕成果。如法国馆将以“法中建交60周年”为主题，汇聚法国多个顶尖行业企业，全面展示两国友好交往丰硕成果；老挝馆将以“中老铁路”为主线，展示老挝特色产品如何通过“中老铁路”加速进入中国市场，为沿线区域经济发展注入新活力。

本届国家展继续设立中国馆，将以“推进中国式现代化，共谋世界发展繁荣”为主题，以进一步全面深化改革为主线，重点展示新中国成立75年以来特别是党的十八届三中全会以来全面深化改革的伟大成就，落实党的二十届三中全会精神。

(责编：胡永秋、杨光宇)

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