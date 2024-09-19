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中国中车1000kW功率等级油电混合动力机车首发下线

2024年09月19日22:45 | 来源：新华网
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　　新华社大连9月19日电（记者韩佳诺）9月18日至19日，中国中车轨道交通与清洁能源装备共链行动大会暨大连市先进制造业产业集群交流大会在大连召开，大会期间，首发下线1000kW功率等级油电混合动力机车。

　　据中车大连机车车辆有限公司副总经理孙石栋介绍，该机车采用自主核心混动控制技术，以大容量锂离子动力电池作为主动力源，柴发机组辅助充电。柴油机运行时间从每天24小时不间断，缩短至2小时，预计最高实现节油40%以上。

　　“通过混合动力控制系统使柴发机组仅工作在最佳经济转速，在满足机车牵引需求的同时，实现节能、减排、降噪的目的。相比老旧型内燃机车，可实现一氧化碳减排83%，碳氢化物减排72.5%，氮氧化物减排45%，能够为用户带来可观的经济效益和生态效益。”中车大连机车车辆有限公司设计师孟贺说。

　　中国中车轨道交通与清洁能源装备共链行动，是中央企业产业链融通发展共链行动之一。此次大会主要围绕产业共链等，开展应用场景和产业链重点环节供需对接，推动构建产业融通良好生态，落实新时代进一步推动东北全面振兴战略部署，协同带动中小企业发展，建设现代化产业体系，构建新发展格局。

　　大会还举行了共链行动签约仪式，中国中车分别与鞍钢集团、中科院大连化物所签订战略协议，与马钢集团签订产业链合作框架协议，与中国工商银行签订产业链金融合作协议。中国中车旗下子公司分别围绕供需匹配、协作配套、创新合作、产融结合、产业赋能五个主题，与产业链合作伙伴签署80对共链行动合作协议。

(责编：胡永秋、袁勃)
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