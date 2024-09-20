全球首个多模态地理科学大模型发布
2024年09月20日04:47 | 来源：人民网－人民日报海外版
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据新华社北京9月19日电 （记者张泉）我国研发的全球首个多模态地理科学大模型“坤元”19日在京发布。“坤元”可实现地理专业问题解答、地理学文献智能分析、地理数据资源查询、地理数据挖掘分析、专题地图绘制等功能，有望赋能地理科学研究，加速重大地理科学发现。
“坤元”是专注于地理科学的专业语言大模型，由中国科学院地理科学与资源研究所、中国科学院青藏高原研究所、中国科学院自动化研究所等单位共同研发。
“坤元”可以根据生成的文字答案检索不同地理要素，并匹配地理景观照片、专题地图或示意图表呈现给提问者；可以根据用户指令完成概念理解、数据获取、信息分析等流程，最终生成用户需要的专业地理图表；还能充分考虑不同类型用户的地理知识结构和表达差异，给出适配不同用户的专业解答。
(责编：袁勃、赵欣悦)
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