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持续推动自然资源保护和合理开发利用

为高质量发展提供更好支撑（锐财经）

本报记者 孔德晨
2024年09月20日04:49 | 来源：人民网－人民日报海外版
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　　近年来，江西省九江市彭泽县强化耕地保护，因地制宜发展好小麦、油菜、高粱等优势种植业，不断提高耕地产出效益，增加农民收入。图为9月18日，彭泽县棉船镇的高粱种植基地内，农机手驾驶收割机收获红高粱。
　　朱海鹏摄（人民视觉）

　　2021年以来，全国耕地总量增加1758万亩；今年上半年海洋生产总值同比增长5.6%；全国已建成国家级绿色矿山超过1000家……9月19日，国新办举行“推动高质量发展”系列主题新闻发布会，自然资源部有关负责人在会上介绍了上述情况并答记者问。

　　国土空间格局优化

　　自然资源部副部长刘国洪介绍，近年来，自然资源部统筹发展和安全，坚持生态优先、节约集约、绿色低碳，着力推动高质量发展。

　　严守资源安全底线。全国耕地总量连续3年实现净增加，遏制了耕地持续多年减少的态势。特别是去年，南方省份净增加739万亩，扭转了耕地“南减北增”局面。国家聚焦重要能源和矿产资源保障，实施新一轮找矿突破战略行动，深化矿产资源管理改革，2021年以来，找矿资金投入连续3年增长，有力促进了矿产资源增储上产。

　　优化国土空间格局。中国深化“多规合一”改革，国土空间规划体系总体形成；长江经济带等国土空间规划批复实施，京津冀、长三角、黄河流域、成渝地区双城经济圈国土空间规划正抓紧编制。

　　促进绿色低碳发展。强化建设用地规模管控和标准控制，2012年以来全国单位GDP建设用地使用面积累计下降45%。

　　维护资源资产权益。开展生态产品价值实现机制试点，深化集体林权制度改革，深化农村集体经营性建设用地入市试点，增加集体经济组织和农民财产性收入。

　　“我们将持续推动自然资源保护和合理开发利用，更好支撑高质量发展。”刘国洪说。

　　海洋经济发展取得新成效

　　推进海洋强国建设，近年来取得了哪些成效？自然资源部总工程师何广顺介绍，具体可看以下几个方面：

　　——海洋经济发展培育新特色。加强用海要素保障，推动养殖、风电等产业由近海走向深远海，推动用海模式由平面向立体和复合利用转变，2023年全国新增审批用海项目的数量和面积分别比2022年增加47%和26.6%。2023年海洋生产总值为9.9万亿元，今年上半年海洋生产总值已达到4.9万亿元，同比增长5.6%。

　　——海洋生态保护修复取得新进展。“我们组织实施了‘蓝色海湾’整治行动、渤海综合治理攻坚战生态修复、海岸带保护修复、红树林保护修复等系列海洋生态保护修复的重大工程项目。”何广顺说。

　　——海洋科技创新实现新突破。何广顺介绍，国家推动成立了崂山国家实验室，按照“浅海+深远海”布局建设4个国家海洋综合试验场；推动海洋领域关键核心技术取得多点突破，“梦想号”钻采船顺利完成首次试航；“蛟龙号”深潜器同多个国家实施联合科考、共享成果。

　　——海洋合作与治理拓展新领域。举办了全球滨海论坛等系列海洋领域的重大国际合作活动，中国海洋经济博览会已经成为具有国际影响力的交流平台。持续组织开展南北极考察，今年建成使用的秦岭站是我国第五个、也是首个面向太平洋的南极考察站。

　　自然资源部表示，将进一步完善促进海洋经济发展体制机制，健全海洋资源开发保护制度，优化海洋空间布局，推进海洋生态保护修复和海洋预警监测，提升深海极地保护利用水平，深度参与全球海洋治理，为海洋强国建设作出新的贡献。

　　推进实景三维中国建设

　　推动自然资源工作绿色化、智能化、数字化，是近年来的工作重点。

　　自然资源部总规划师吴海洋介绍，近年来，自然资源部立足提高能源资源安全供给能力，大力推进矿产资源勘查开发，促进矿业绿色转型发展。

　　“一方面，我们扎实推进新一轮找矿突破战略行动，不断提高国内资源的保障能力。”吴海洋介绍，2023年全国共出让探矿权459个，同比增长26.8%；今年1—8月，全国共出让探矿权868个，同比增长194.1%，其中战略性矿产资源探矿权528个，同比增长254.4%。另一方面，自然资源部全力推动绿色勘查开发，将保护生态环境融入矿产资源勘查、开发、生态恢复全过程。

　　实景三维中国，是国家战略性数据资源，也是一种新型的基础设施。目前，自然资源部完成了覆盖约3/4全国陆地及主要岛屿的实景三维数据建设，为经济社会发展和人民生活提供空间地理数据要素保障。“基于实景三维，融合各类大数据，可以实现数字空间和现实空间之间的关联互通，支撑低空经济、智能驾驶、智慧港口、智慧农业、数字文旅等各类数字经济发展。”刘国洪介绍，实景三维还可以提供空间分析服务和高精度导航定位服务，可以帮助人们社交、出行、旅游、餐饮、购物等更加快捷方便、绿色环保。

　　“为了更好支撑经济社会发展，计划到2025年初步建成实景三维中国，之后还将不断提升它的覆盖度、精细度、新鲜度、丰富度，用实景三维中国支撑数字中国建设、服务人民美好生活。”刘国洪说。

(责编：袁勃、赵欣悦)
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