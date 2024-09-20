人民网

人民日报报系

人民日报 人民日报海外版 中国汽车报 中国能源报 健康时报 证券时报 国际金融报网 讽刺与幽默 中国城市报 新闻战线 人民论坛 环球人物 中国经济周刊 民生周刊 国家人文历史 人民周刊 人民数字

旗下网站

全国重点实验室 环球网 海外网 人民图片 人民网研究院 人民慕课

创新服务平台

人民网智慧党建体验中心 828企业服务平台 人民云
人民网>>经济·科技

第七届进博会首批进境展品抵沪

2024年09月20日04:49 | 来源：人民网－人民日报海外版
小字号

　　本报上海9月19日电  （记者沈文敏）近日，第七届进博会首票进境展品——一辆来自雅马哈发动机公司的电动三轮概念车，经上海海关监管，顺利完成全部通关手续。该展品是中国首发，拥有独特的三轮设计以及三轮转向系统。

　　为了服务保障进博会“越办越好”，海关总署在延续往届进博会支持政策的基础上，出台了支持第七届进博会18条便利措施，创新推出“对已消除动植物疫情传播风险的动植物源性参展食品，可免于提供输出国家或地区官方出具的卫生证书或动植物检疫证书”。自便利措施出台以来，上海海关编制了《进博会海关政策宣贯材料》供进博局境外宣介会使用，通过视频直播面向全球驻外经商机构开展海关政策解读，助力广大参展商对海关监管政策早知晓、理解透。联合进博局、国家会展中心、主场运输代理，开展海关支持第七届进博会便利化措施政策宣贯，确保各项便利化措施支持效应的最大化。

　　本届进博会将于2024年11月5日至10日在上海举办。

(责编：袁勃、赵欣悦)
关注公众号：人民网财经关注公众号：人民网财经

分享让更多人看到

推荐阅读
国家发改委：加快建设民营经济发展综合服务平台
　　人民网北京9月19日电 （记者罗知之）今日，国家发展改革委召开9月份新闻发布会。国家发展改革委政策研究室主任、新闻发言人金贤东在会上表示，下一步，国家发展改革委将加快建设民营经济发展综合服务平台，开通问题收集转办反馈系统，提高解决问题诉求的工作效率；同时，加强与民营企业沟通交流机制成果运用，找准制约民营经济高质量发展的堵点难点问题，加快推进立法、改革举措落实、政策出台、规划编制等工作，努力让民营企业有感有得。…
第七届进博会首批进境展品抵沪通关
　　人民网北京9月19日电 （记者王震）据海关总署网站消息，近日，第七届中国国际进口博览会（以下简称“进博会”）首票进境展品——一辆来自雅马哈发动机公司的电动三轮概念车，经上海海关监管，顺利完成全部通关手续。 本届进博会将于2024年11月5日至10日在上海举办。…
客户端下载

热门排行

微信扫一扫 提供新闻线索微信扫一扫
提供新闻线索

人民日报社概况| 关于人民网| 报社招聘| 招聘英才| 广告服务| 合作加盟| 供稿服务| 数据服务| 网站声明| 网站律师| 信息保护| 联系我们

人民日报违法和不良信息举报电话：010-65363263    举报邮箱：jubao@people.cn

人民网服务邮箱：kf@people.cn    违法和不良信息举报电话：010-65363636    举报邮箱：rmwjubao@people.cn

互联网新闻信息服务许可证10120170001  |  增值电信业务经营许可证B1-20060139  |  广播电视节目制作经营许可证（广媒）字第172号  |  京ICP备12004265号-13

信息网络传播视听节目许可证0104065 | 网络文化经营许可证 京网文[2023]4961-141号 | 网络出版服务许可证（京）字121号 | 京ICP证000006号 | 京公网安备11000002000008号

人 民 网 股 份 有 限 公 司 版 权 所 有 ，未 经 书 面 授 权 禁 止 使 用
Copyright © 1997-2024 by www.people.com.cn. all rights reserved

返回顶部