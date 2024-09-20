第七届进博会首批进境展品抵沪
2024年09月20日04:49 | 来源：人民网－人民日报海外版
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本报上海9月19日电 （记者沈文敏）近日，第七届进博会首票进境展品——一辆来自雅马哈发动机公司的电动三轮概念车，经上海海关监管，顺利完成全部通关手续。该展品是中国首发，拥有独特的三轮设计以及三轮转向系统。
为了服务保障进博会“越办越好”，海关总署在延续往届进博会支持政策的基础上，出台了支持第七届进博会18条便利措施，创新推出“对已消除动植物疫情传播风险的动植物源性参展食品，可免于提供输出国家或地区官方出具的卫生证书或动植物检疫证书”。自便利措施出台以来，上海海关编制了《进博会海关政策宣贯材料》供进博局境外宣介会使用，通过视频直播面向全球驻外经商机构开展海关政策解读，助力广大参展商对海关监管政策早知晓、理解透。联合进博局、国家会展中心、主场运输代理，开展海关支持第七届进博会便利化措施政策宣贯，确保各项便利化措施支持效应的最大化。
本届进博会将于2024年11月5日至10日在上海举办。
(责编：袁勃、赵欣悦)
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