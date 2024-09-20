两项水处理装置国家标准获批发布
2024年09月20日04:49 | 来源：人民网－人民日报海外版
小字号
本报北京9月19日电 （记者孔德晨）为进一步保障生活用水安全，市场监管总局（国家标准委）近日批准发布了《家用和类似用途电器的安全 第114部分：饮用水处理装置的特殊要求》《家用和类似用途电器的安全 第120部分：紫外线辐射水处理器具的特殊要求》两项国家标准，将于2026年9月1日起正式实施。
上述两项标准在《家用和类似用途电器、体育用品的电气部分及电玩具 安全技术规范》强制性国家标准通用安全要求的基础上，分别针对饮用水处理装置、紫外线辐射水处理器具提出了特殊安全要求。
标准的发布和实施，将为水处理装置的设计生产、使用维护、检验检测和市场监管提供技术支撑，助力提升我国水处理装置的质量安全水平。
(责编：袁勃、赵欣悦)
关注公众号：人民网财经
分享让更多人看到
推荐阅读
- 国家发改委：加快建设民营经济发展综合服务平台
- 人民网北京9月19日电 （记者罗知之）今日，国家发展改革委召开9月份新闻发布会。国家发展改革委政策研究室主任、新闻发言人金贤东在会上表示，下一步，国家发展改革委将加快建设民营经济发展综合服务平台，开通问题收集转办反馈系统，提高解决问题诉求的工作效率；同时，加强与民营企业沟通交流机制成果运用，找准制约民营经济高质量发展的堵点难点问题，加快推进立法、改革举措落实、政策出台、规划编制等工作，努力让民营企业有感有得。…
- 评论
- 关注