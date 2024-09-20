本报北京9月19日电 （记者孔德晨）为进一步保障生活用水安全，市场监管总局（国家标准委）近日批准发布了《家用和类似用途电器的安全 第114部分：饮用水处理装置的特殊要求》《家用和类似用途电器的安全 第120部分：紫外线辐射水处理器具的特殊要求》两项国家标准，将于2026年9月1日起正式实施。

上述两项标准在《家用和类似用途电器、体育用品的电气部分及电玩具 安全技术规范》强制性国家标准通用安全要求的基础上，分别针对饮用水处理装置、紫外线辐射水处理器具提出了特殊安全要求。

标准的发布和实施，将为水处理装置的设计生产、使用维护、检验检测和市场监管提供技术支撑，助力提升我国水处理装置的质量安全水平。

(责编：袁勃、赵欣悦)

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