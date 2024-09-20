河北省邢台市临西县共有轴承生产销售及配套企业1300多家，年生产能力8.1亿余套。2023年临西县轴承零部件产业集群主营业务收入达到236.2亿元，被评为国家中小企业特色产业集群。图为工人在临西县一家轴承生产企业车间工作。

新华社记者 王 晓摄

本报北京9月19日电 （记者邱海峰）记者19日从国家发展改革委9月份新闻发布会上获悉，“信易贷”工作取得积极成效，截至7月末，全国银行机构通过全国一体化平台网络累计发放贷款28.8万亿元，其中向民营企业累计发放贷款22.7万亿元，占比达到79.1%。

国家发展改革委新闻发言人金贤东在发布会上介绍，“信易贷”是解决企业、特别是民营中小微企业融资问题的一项政策工具，推动实现企业“信用越好，贷款越容易”。今年6月，国家发展改革委、国家金融监督管理总局联合印发通知，健全全国一体化平台网络，提升中小微企业融资便利水平，推动“信易贷”工作由“扩面”向“提质”转变。具体看，有3方面进展——

一是信用信息归集共享水平大幅提升。信用信息归集共享是促进金融支持中小微企业的关键。国家发展改革委报请以清单形式，明确将企业登记注册、纳税、社保、住房公积金、水电气费等74项涉企信用信息纳入归集共享范围，有效缓解银企信息不对称难题，为银行机构开展信贷业务打好基础。

二是基础设施网络基本形成。建立并不断完善全国融资信用服务平台，加快对地方功能重复、运行低效的融资信用服务平台进行归并整合，推动形成了全国一体化平台网络，在信用信息查询、融资需求对接、惠企政策直达、融资增信服务等方面发挥了重要作用。

三是服务企业融资能力显著增强。全国融资信用服务平台与21家全国性金融机构开展“总对总”专线对接，实现数据共享。指导地方融资信用服务平台与有关银行机构联合开发“信易贷”专项产品，面向具体领域精准供给金融服务。

金贤东表示，国家发展改革委将继续提升“信易贷”工作水平，为民营中小微企业提供更加便捷高效的金融服务。

加强平台优化整合。加快整合融资信用服务平台，原则上一个省份只保留一个省级平台，市级、县级设立的平台不超过一个，确保年底前完成整合任务。推动整合保留的地方平台全部纳入全国一体化融资信用服务平台网络管理。推动各地依托地方平台汇聚金融便民惠企政策，力争实现在线办理，推动各项政策直达快享。

加强信息归集共享。进一步扩大信用信息归集和共享范围，推动企业主要人员信息、各类资质信息、进出口信息等17类、37项信用信息及时高质共享。加大国家层面“总对总”共享力度，加强数据质量协同治理。

加强与金融机构务实合作。金融机构与融资信用服务平台深度合作，才能把数据价值转化为融资优势。将进一步深化地方平台与银行机构在信息共享、系统对接、数据治理、联合建模等方面的务实合作，把信用信息真正转化为企业的增信手段。同时，针对特色产业开发专项“信易贷”产品，为链主企业及上下游交易方提供信贷支持，激活全产业链条活力。

(责编：袁勃、赵欣悦)

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