本报北京9月19日电 （记者谷业凯）19日，中国商飞公司一架C919飞机从四川成都双流国际机场起飞，经过2小时8分钟飞行，平稳降落在西藏拉萨贡嘎国际机场（见上图，徐炳南摄）。这是C919飞机首次飞抵拉萨，与正在进行演示飞行的ARJ21飞机相聚在世界屋脊青藏高原。

拉萨贡嘎国际机场位于雅鲁藏布江河谷，海拔高度3569米，周边山峰众多，气象环境复杂多变，对飞机运行性能有很高的要求。此次飞抵拉萨，C919飞机将开展环控、航电、动力装置等高高原运行关键系统的研发试飞，以及高高原机场适应性检查，为后续满足高高原航线运行需求和高原型研发奠定基础。

自8月21日开始，ARJ21飞机以四川成都、青海西宁和西藏拉萨为运行基地，开展“环青藏高原”演示飞行。截至目前，已完成25条航线、55个航段、62小时的飞行任务，覆盖11座高高原机场，并4次执飞世界海拔最高民用机场——四川甘孜稻城亚丁机场，充分验证了ARJ21飞机高高原运行的适应性。

《 人民日报 》（ 2024年09月20日 07 版）

(责编：袁勃、赵欣悦)

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