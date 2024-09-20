本报北京9月19日电 （记者林丽鹂）市场监管总局日前出台《市场监管部门优化营商环境重点举措（2024年版）》，围绕当前经营主体反映强烈的、影响一流营商环境建设的重点难点和堵点问题，提出当前和今后一段时期市场监管领域优化营商环境的政策举措。

针对限制企业跨区迁移、冒名登记、职业索赔等问题，回应经营主体关切，提出企业异地迁移可以直接到迁入地办理登记、完善企业实名登记机制和程序、依法规制职业索赔行为等务实举措；在推进严格规范公正文明执法方面，提出要结合违法行为性质、情节、社会危害程度，综合考虑影响法律实施效果的因素，科学确定处罚种类和幅度；持续完善市场经济基础制度，提出深化注册资本认缴登记制度，实行依法按期认缴；全面深入推进信用风险分类管理，切实减少对企业正常生产经营活动不必要的干扰；健全公平竞争制度机制，重点破除限制企业自主迁移、妨碍市场公平准入等问题。

《 人民日报 》（ 2024年09月20日 10 版）

(责编：袁勃、赵欣悦)

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