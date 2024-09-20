王 浩

稻黍金黄，瓜果飘香，第七个“中国农民丰收节”即将到来。华夏大地，人们庆丰收、话喜悦。东北平原，稻浪起伏，来自黑龙江省肇东市涝洲镇种粮大户王瑞昌家的稻子大部分已被预订。中原粮仓，沉甸甸的玉米穗咧开了嘴，河南农业大学麦玉科技小院扎根田野，让乡亲们挑上“金扁担”。浙江省杭州市临平区运河街道新宇村的农业职业经理人方泳，谋划发展乡村新业态，为乡村发展注入新活力。四川省通江县蜀绣非遗传承人冉建华，带动更多姐妹绣出幸福生活。喜悦的笑脸、辛勤的身影、满满的收获，共同织就一幅大美丰收图。

来之不易的丰收，凝聚了亿万农民的辛勤汗水。悠悠万事，吃饭为大。各地区各部门和广大农民群众抓农时、强田管，有效应对去冬今春雨雪寒潮、春季病虫害、夏季干热风、洪涝、干旱等不利影响，今年夏粮产量2996亿斤，比上年增长2.5%，早稻生产保持稳定，交出了一份分量十足的丰收答卷。党的十八大以来，以习近平同志为核心的党中央把粮食安全作为治国理政的头等大事，实行粮食安全党政同责，深入实施“藏粮于地、藏粮于技”战略，我国粮食综合生产能力稳步提升，粮食生产开创新局面。2023年粮食产量达到13908亿斤，比1949年增长5.1倍。连年丰收，为巩固和增强经济回升向好态势、持续推动高质量发展提供了坚实支撑。

红红火火的产业，承载着亿万农民对美好生活的向往。延安苹果、来宾甘蔗、柞水木耳，一个个特色产业成为致富产业。黑龙江蔓越莓、吉林蓝莓、贵州抹茶……越来越多的农产品火爆出圈。乡村咖啡、星空露营、科普研学等新产业新业态拔节成长。一二三产深度融合，产业价值链越拉越长。目前全国已累计建设180个优势特色产业集群，全产业链产值超过4.6万亿元，辐射带动1000多万户农民，彰显地域特色和乡村价值的产业体系不断构建。

和和美美的乡村，托举起亿万农民稳稳的幸福。出行通了硬化路，家里通了自来水，手机成了新农具，“村晚”“村超”精彩纷呈，农民腰包变鼓，日子好了，精神生活丰富了，生活更有奔头。各地区各部门学用“千万工程”经验，把提升乡村产业发展、乡村建设、乡村治理水平作为推进乡村全面振兴的重点任务，有力有效推进乡村全面振兴，宜居宜业和美乡村建设不断取得新成效。

春华秋实，辛勤耕耘。推进乡村全面振兴，加快农业农村现代化步伐，我们一定能绘就宜居宜业和美乡村新画卷。

《 人民日报 》（ 2024年09月20日 17 版）

(责编：袁勃、赵欣悦)

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