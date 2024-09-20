人民网记者 车柯蒙

游船赏月、花灯巡游、非遗表演……刚刚过去的中秋节假期，文旅市场不断涌现新场景，焕发新活力。据文化和旅游部数据中心测算，2024年中秋节假期，全国国内出游1.07亿人次，按可比口径较2019年同期增长6.3%；国内游客出游总花费510.47亿元，较2019年同期增长8.0%。

在北岳恒山感受悬空寺的“天下巨观”，在永安禅寺感受千年前的古人智慧……随着3A游戏《黑神话：悟空》的爆火，山西省旅游热度在近期逐渐攀升。刚刚过去的中秋假期，小西天、玉皇庙、铁佛寺、广胜寺等游戏取景地游客众多，文旅市场迸发新活力。

记者了解到，为进一步释放文旅消费需求，国家税务总局大同市税务部门充分发挥税收职能作用，聚焦文旅产业发展需求，以精细服务落实落细税收优惠政策，助力旅游经济持续发展。

随着“跟着悟空游山西”的热潮，恒山悬空寺景区的文创店前，购买悟空流沙冰箱贴的游客排起长队。“文创产品销售火爆离不开税费优惠政策的支持，仅今年以来我们就享受了六税两费减免和小微企业所得税优惠90余万元，缓解了我们开发新产品的资金压力。我们将研发更多特色文创新品，如悬空寺文创衣帽、浑源全景点明信片、套色印章等，在增值创收的同时宣传推广全域旅游。”开发制作该款文创产品的企业办税人员曹政表示。

“随着文化旅游越来越热门，公司的发展也越来越好。得益于税收政策的支持，今年以来我们享受到各项税收优惠减免近30万元，让我们能够更好的去更新完善设施、优化游客体验，对未来的发展更有信心了。”浑源县古城文化旅游发展有限公司负责人杨贵崇表示。

据了解，为助力地方文旅产业发展，当地税务部门利用大数据进行标签筛选，精准落实税惠政策。“下一步，我们将持续拓展‘政策找人’机制，立足地方文旅资源优势，不折不扣落实税费优惠政策，助力文旅企业迈开新步子、走出新路子。”国家税务总局大同市税务局党委委员、总经济师张建表示。

文旅市场的活力不止在山西，今年以来，我国文旅市场持续走高，居民出游热情高涨，旅游业态不断创新，消费活力进一步释放。各地税务部门落实落细税费支持政策，以“政策+服务”组合拳“点燃”文旅市场热潮。

在海南儋州，面朝大海的民宿生意火爆，在这里，智慧办税正助力经营主体欣欣向荣。“去年以来，我们已享受小型微利企业减免等税收优惠38万多元。”当地一家驿站的店长彭海燕表示“现在我们大部分业务都可以网上办理，一些发票开具、税费申报等涉税事项也不必大老远跑去办税厅办理，在家里就能办好，节假日期间我们民宿的订单量大幅增长。”

在千年瓷都景德镇，以赏月文化为核心的“中式夜游”悄然兴起。作为全国唯一一家以陶瓷文化为主题的国家5A级旅游景区，景德镇古窑民俗博览区在中秋小长假吸引约4.6万名游客前来体验。“为窑火加柴，希望我们全家都旺旺的。”来自深圳的游客杨女士在这里参与了由非遗传承人组织的烧窑体验活动。

“这个假期我们升级了游玩体验，可以一次性打卡赏非遗、品茗茶、听瓷月等体验。”景德镇古窑民俗旅游有限公司执行总经理洪玲表示，今年1至8月，公司仅六税两费减免就有87万元。税收优惠政策的及时落地，让企业有底气把非遗玩出花，让游客们共赏陶瓷之韵，体验非遗之美。

(责编：郝帅、高雷)

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