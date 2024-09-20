人民网

人民日报报系

人民日报 人民日报海外版 中国汽车报 中国能源报 健康时报 证券时报 国际金融报网 讽刺与幽默 中国城市报 新闻战线 人民论坛 环球人物 中国经济周刊 民生周刊 国家人文历史 人民周刊 人民数字

旗下网站

全国重点实验室 环球网 海外网 人民图片 人民网研究院 人民慕课

创新服务平台

人民网智慧党建体验中心 828企业服务平台 人民云
人民网>>经济·科技

台风“普拉桑”在浙江舟山登陆

2024年09月20日09:39 | 来源：人民网
小字号

人民网北京9月20日电 （欧阳易佳）今年第14号台风“普拉桑”于9月19日18时50分在浙江省舟山市岱山县沿海登陆，登陆时中心附近最大风力10级（25米每秒），预计将以每小时25—30公里的速度向西偏北方向移动。

中央气象台9月20日06时继续发布暴雨黄色预警。预计，9月20日08时至21日08时，江苏中南部、安徽东南部、上海、浙江北部和西部、湖南中南部、江西中南部、福建东南部、广东东南部沿海、海南岛南部以及四川盆地西部、云南东北部、贵州西北部和中部、山西东部等地部分地区有大到暴雨，其中，安徽东南部、江苏东南部、湖南东部、广东东南部沿海、四川盆地西部等地部分地区有大暴雨（100～160毫米）。上述部分地区伴有短时强降水（最大小时降雨量20～50毫米，局地可超过80毫米），局地有雷暴大风等强对流天气。

国家防总副总指挥、水利部部长李国英对防御台风“普拉桑”暴雨洪水工作作出部署，要求充分认识台风“普拉桑”紧随台风“贝碧嘉”登陆可能导致部分地区重复受灾的不利形势，加强监测预报预警，提前从细从实部署防御措施，确保实现“人员不伤亡、水库不垮坝、重要堤防不决口、重要基础设施不受冲击”目标。水利部滚动会商分析台风发展态势和雨水汛情形势，每日发出“一省一单”靶向预警，针对上海、江苏和浙江等3省（直辖市）提前启动洪水防御Ⅳ级应急响应，派出3个工作组分赴3省（直辖市）协助开展暴雨洪水防御工作。水利部太湖流域管理局启动洪水防御Ⅳ级应急响应，持续调度沿长江、沿海、沿杭州湾口门全力排水，9月15日以来累计排洪涝水9.28亿立方米。

上海市水务局启动防汛防台风Ⅳ级应急响应，组织排查在建工地、地下空间、堤防海塘等风险点位2.5万处，清理排水口5.7万个，调度111座水闸泵站预降水位，力争台风影响期间城市河网控制在警戒水位上下。江苏省水利厅启动防台风Ⅳ级应急响应，派出4个工作组赴重点地区指导防御工作，调度太湖地区、里下河地区、沂沭泗地区水利枢纽持续排水降低河网水位。浙江省水利厅启动水旱灾害防御（防台）Ⅲ级应急响应，滚动发布江河洪水预报、预警，累计派出1.1万人次排查重点区域和重点部位风险隐患，调度沿海、沿江闸泵累计排水4.58亿立方米。安徽省水利厅启动台风暴雨洪水防御Ⅳ级应急响应，针对山洪和小水库等风险领域成立专班，24小时值守盯防。

水利部将继续密切关注台风“普拉桑”移动路径、影响范围和雨情汛情态势，指导地方做好台风暴雨洪水防御工作。

(责编：郝帅、高雷)
关注公众号：人民网财经关注公众号：人民网财经

分享让更多人看到

推荐阅读
台风“普拉桑”在浙江舟山登陆
　　人民网北京9月20日电 （欧阳易佳）今年第14号台风“普拉桑”于9月19日18时50分在浙江省舟山市岱山县沿海登陆，登陆时中心附近最大风力10级（25米每秒），预计将以每小时25—30公里的速度向西偏北方向移动。 中央气象台9月20日06时继续发布暴雨黄色预警。…
交通银行副行长周万阜：坚持金融为民 提升消费者权益保护质效
　　金融来之于民，服务于民。党的二十届三中全会通过的《中共中央关于进一步全面深化改革 推进中国式现代化的决定》强调，“健全金融消费者保护和打击非法金融活动机制”。…
客户端下载

热门排行

微信扫一扫 提供新闻线索微信扫一扫
提供新闻线索

人民日报社概况| 关于人民网| 报社招聘| 招聘英才| 广告服务| 合作加盟| 供稿服务| 数据服务| 网站声明| 网站律师| 信息保护| 联系我们

人民日报违法和不良信息举报电话：010-65363263    举报邮箱：jubao@people.cn

人民网服务邮箱：kf@people.cn    违法和不良信息举报电话：010-65363636    举报邮箱：rmwjubao@people.cn

互联网新闻信息服务许可证10120170001  |  增值电信业务经营许可证B1-20060139  |  广播电视节目制作经营许可证（广媒）字第172号  |  京ICP备12004265号-13

信息网络传播视听节目许可证0104065 | 网络文化经营许可证 京网文[2023]4961-141号 | 网络出版服务许可证（京）字121号 | 京ICP证000006号 | 京公网安备11000002000008号

人 民 网 股 份 有 限 公 司 版 权 所 有 ，未 经 书 面 授 权 禁 止 使 用
Copyright © 1997-2024 by www.people.com.cn. all rights reserved

返回顶部