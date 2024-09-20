人民网北京9月20日电 （欧阳易佳）今年第14号台风“普拉桑”于9月19日18时50分在浙江省舟山市岱山县沿海登陆，登陆时中心附近最大风力10级（25米每秒），预计将以每小时25—30公里的速度向西偏北方向移动。

中央气象台9月20日06时继续发布暴雨黄色预警。预计，9月20日08时至21日08时，江苏中南部、安徽东南部、上海、浙江北部和西部、湖南中南部、江西中南部、福建东南部、广东东南部沿海、海南岛南部以及四川盆地西部、云南东北部、贵州西北部和中部、山西东部等地部分地区有大到暴雨，其中，安徽东南部、江苏东南部、湖南东部、广东东南部沿海、四川盆地西部等地部分地区有大暴雨（100～160毫米）。上述部分地区伴有短时强降水（最大小时降雨量20～50毫米，局地可超过80毫米），局地有雷暴大风等强对流天气。

国家防总副总指挥、水利部部长李国英对防御台风“普拉桑”暴雨洪水工作作出部署，要求充分认识台风“普拉桑”紧随台风“贝碧嘉”登陆可能导致部分地区重复受灾的不利形势，加强监测预报预警，提前从细从实部署防御措施，确保实现“人员不伤亡、水库不垮坝、重要堤防不决口、重要基础设施不受冲击”目标。水利部滚动会商分析台风发展态势和雨水汛情形势，每日发出“一省一单”靶向预警，针对上海、江苏和浙江等3省（直辖市）提前启动洪水防御Ⅳ级应急响应，派出3个工作组分赴3省（直辖市）协助开展暴雨洪水防御工作。水利部太湖流域管理局启动洪水防御Ⅳ级应急响应，持续调度沿长江、沿海、沿杭州湾口门全力排水，9月15日以来累计排洪涝水9.28亿立方米。

上海市水务局启动防汛防台风Ⅳ级应急响应，组织排查在建工地、地下空间、堤防海塘等风险点位2.5万处，清理排水口5.7万个，调度111座水闸泵站预降水位，力争台风影响期间城市河网控制在警戒水位上下。江苏省水利厅启动防台风Ⅳ级应急响应，派出4个工作组赴重点地区指导防御工作，调度太湖地区、里下河地区、沂沭泗地区水利枢纽持续排水降低河网水位。浙江省水利厅启动水旱灾害防御（防台）Ⅲ级应急响应，滚动发布江河洪水预报、预警，累计派出1.1万人次排查重点区域和重点部位风险隐患，调度沿海、沿江闸泵累计排水4.58亿立方米。安徽省水利厅启动台风暴雨洪水防御Ⅳ级应急响应，针对山洪和小水库等风险领域成立专班，24小时值守盯防。

水利部将继续密切关注台风“普拉桑”移动路径、影响范围和雨情汛情态势，指导地方做好台风暴雨洪水防御工作。

(责编：郝帅、高雷)

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