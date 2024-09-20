人民网记者 王绍绍

近年来，我国能源转型稳步推进，绿色低碳发展之路欣欣向“绿”，风电光伏、核能、氢能等广泛应用。

国家能源局最新数据显示，2024年8月，国家能源局核发绿证9.52亿个。其中，风电3.27亿个，占34.3%；太阳能发电1.53亿个，占16.02%；常规水电4.25亿个，占44.61%；生物质发电4735万个，占4.97%；其他可再生能源发电97万个，占0.1%。

近日印发的《关于加快经济社会发展全面绿色转型的意见》部署加快经济社会发展全面绿色转型工作，明确指出健全绿色低碳发展机制，加快经济社会发展全面绿色转型，形成节约资源和保护环境的空间格局、产业结构、生产方式、生活方式，全面推进美丽中国建设，加快推进人与自然和谐共生的现代化。

我国能源供给能力持续增强，可再生能源发展正值势头，其潜力不容小觑。数据显示，2024年上半年，全社会用电量约4.7万亿千瓦时，同比增长8.1%。截至2024年7月底，我国风电光伏装机合计达到了12.06亿千瓦，提前6年实现了目标。

能源逐“绿”而行，为经济高质量发展保留清洁底色。在新疆库车，我国规模最大的光伏发电直接制绿氢项目平稳运行，光伏发电装机容量为300兆瓦，年制绿氢能力可达2万吨；国家电投“暖核一号”核能供热项目，实现零碳热源的跨区域互通共享，展示了核能在清洁供暖领域的潜力；在陕西铜川，宜君县峡光250兆瓦光伏发电项目年均发电量约3.4亿度，每年可节约标准煤约12万吨，减少排放二氧化碳约35万吨。

“促进能源转型，推动发展方式朝绿色低碳改变，科学技术支撑是重要要素。”业内专家表示，科技创新特别是关键核心技术的突破，在提高传统能源利用率和清洁度，拓展新能源利用范围和效能等方面起着关键性作用。

近年来，随着关键技术不断攻破，创新成果广泛应用，我国能源转型蒸蒸“绿”上，能源结构不断调整优化。在福建平潭，全球首台16兆瓦超大容量海上风电机组成功并网发电，攻克了大容量机组基础施工与超大风机吊装等关键技术难题，标志着我国海上风电大容量机组研发制造及运营能力达到“全球领跑”；在湖北应城，300 兆瓦级压气储能电站示范工程首次并网一次成功，创造了单机功率、储能规模、转换效率 3 项世界纪录，以及 6 个行业示范、数十项国际首创、全球首次突破。

清华大学气候变化与可持续发展研究院院长李政表示，要加快推动能源系统转型，利用我国的技术和产业优势，大力发展可再生能源，实现2030年前碳达峰并逐渐下降的目标。

“当前，我国绿色制造快步发展，重点领域节能降碳工作持续推进，绿色低碳赋能高质量发展。建立绿色低碳发展的经济体系，促进经济社会发展全面绿色转型，是实现可持续发展的长久之策。”中国工程院院士、国家能源专家咨询委员会副主任杜祥琬表示。

“要加快能源结构的优化调整，大力发展风能、太阳能等可再生能源，以及核能等清洁能源，逐步降低煤炭等化石能源在能源消费中的比重。”业内专家建议，要通过提高清洁能源的供给能力和利用效率，推动能源绿色低碳转型，同时应完善能源市场体系，建立健全能源价格形成机制和交易机制，促进能源绿色消费和市场化交易。

(责编：郝帅、高雷)

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