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设计时速350公里 沪苏湖高铁进入开通倒计时

2024年09月20日09:33 | 来源：人民网
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人民网北京9月20日电 （记者王连香）9月19日，沪苏湖高铁正式进入联调联试阶段，沪苏湖高铁由上海虹桥站引出，途经江苏省苏州市，终至浙江省湖州市湖州站，线路全长约163公里，设计时速350公里。

全线设上海虹桥、上海松江、练塘、苏州南、盛泽、湖州南浔、湖州东、湖州站8座车站，其中上海松江、练塘、苏州南、盛泽、湖州南浔、湖州东站为新建车站，上海虹桥、湖州站为既有车站。

联调联试期间，铁路部门将在规定测试速度下，采用测试列车和相关检测设备对高速铁路各系统的功能、性能、状态和系统间匹配关系进行综合检测、验证和调整、优化，使各系统和整体系统的功能及性能达到标准要求，达到以设计速度开通运营的目标。

沪苏湖高铁是上海、苏州、湖州基础设施互联互通的重大项目，也是长三角高铁联网、补网、强链的重点项目。

线路建成运营后，将进一步完善区域路网布局，有效疏解沪宁、沪杭铁路通道运输压力，优化上海铁路枢纽布局，便利沿线人民群众出行，对于打造“轨道上的长三角”、促进沿线经济社会发展和长三角一体化高质量发展等具有重要意义。

(责编：王连香、高雷)
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