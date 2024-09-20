蓝天白云下，雅鲁藏布江上，复兴号高原动车组宛如绿色长龙，穿梭在藏东南如画的山水之中。

作为西藏首条电气化铁路，拉萨至林芝铁路（以下简称“拉林铁路”）的诞生，改变了沿线百姓的出行方式。现如今，乘坐“复兴号”出行、开启“双城生活”已经在当地成为了一种新时尚。

“这趟车很快，而且环境好，坐着舒服。”家住西藏林芝市的德庆卓玛平时在拉萨上学，她告诉人民网《财米油盐》，拉林铁路已经成为了她和同学们往返学校的首选列车。

数据显示，2021年6月25日开通至今年6月份，拉林铁路已经顺利运送旅客超过303万人次，货物78.3万吨。

列车长谭珍介绍，拉林铁路全线16次跨越雅鲁藏布江，全线地质条件复杂，桥隧比高达75%。铁路开通以来，无论是游客还是本地居民都反馈乘车“比较稳、感受好”。

山川、河道、农田……全长435公里的拉林铁路在雪域高原延绵生长，沿线雪高谷深、河流纵横，它的存在不仅结束了藏东南地区不通铁路的历史，更目睹着这片“天堂之土”江水长青、山川常绿、百花常开，日复一日将美丽中国的交通“工笔画”勾画得更加美好。

总制片：唐维红

总策划：孙海峰

制片人：章斐然 谢婷

监制：吕骞 刘凡

策划：申佳平 高子龙

摄像：赵晨

剪辑：刘凡 申佳平

设计：林珊珊

包装：赵晨

专题：《财米油盐》——你的财经宝典

(责编：方经纶、高雷)

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